Entregan juguetes a 225 niñas y niños de San Salvador Centro

Saúl Méndez

Colaborador

Voluntarios del programa Cosechando Sonrisas realizaron, recientemente, una entrega de juguetes en distintas comunidades de San Salvador Centro, beneficiando a cerca de 225 niñas y niños que recibieron un obsequio en vísperas de la Navidad.

Ondina Ramos, una de las fundadoras del proyecto, explicó que la iniciativa busca llevar alegría a la niñez y, al mismo tiempo, aprovechar la época navideña para reforzar el compromiso de ayuda comunitaria.

“Uno de los momentos más felices del año es llevar un regalito a muchos niños y ver sus sonrisas; realmente es invaluable”, expresó.

Además, la entrega de juguetes se enmarca en el proyecto de huertos urbanos comunitarios que impulsa Cosechando Sonrisas en San Salvador Centro, con el objetivo de promover una agricultura urbana orgánica y resiliente. La iniciativa pretende demostrar que esta práctica puede ser una estrategia efectiva y sostenible para mejorar el bienestar de comunidades vulnerables, tanto en zonas urbanas como rurales.

“Las acciones valen más que mil palabras. Estamos transformando comunidades de San Salvador Centro mediante la creación de huertos comunitarios y microgranjas avícolas, aportando a la seguridad alimentaria y económica de las familias beneficiadas”, afirmó Ramos.

La vocera del proyecto añadió que, en los últimos meses, han capacitado a decenas de familias para que puedan obtener sus propias cosechas, brindándoles semillas, abono y asesoría técnica gratuita, desde la siembra hasta la recolección.

Ramos explicó que el proyecto nació del trabajo voluntario de un grupo de amigos comprometidos con la seguridad alimentaria y el servicio comunitario. “Nos unimos personas de distintos ámbitos: algunos aportan semillas; otros, abono y otros su conocimiento técnico. Así logramos hacer realidad esta iniciativa”, detalló.

En esta ocasión, los voluntarios también decidieron llevar juguetes, muchos de ellos donados por personas altruistas, a las diferentes comunidades atendidas.

“No dejemos pasar la oportunidad de ayudar en esta Navidad y en todo momento. Si está en tus posibilidades, no lo dudes. Al final de la vida, nos quedamos con la satisfacción de haber servido y ayudado a los demás”, concluyó la joven ingeniera.

