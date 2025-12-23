DoctorSV es la vacuna para que la población vaya aceptando la privatización

“En la atención presencial del ISSS los doctores especialistas solo tienen 15 minutos para atender a los pacientes, pero en la aplicación DoctorSV los médicos generales tienen hasta una hora forma virtual para la consulta”

Rafael Aguirre, secretario general del Sindicato de Médicos Trabajadores del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (SIMETRISSS) y dirigente de la CONADESA, manifestó que la aplicación DoctorSV es la vacuna para que la población vaya aceptando la privatización de la salud.

“En este momento existe una privatización a pequeña escala con la aplicación DoctorSV, la entrega de medicamentos es por farmacias privadas, al igual que los exámenes de laboratorios y estudios de imagen, todo está contratado de forma privada porque es una vacuna que se le está haciendo a la población para que acepte la privatización de la salud”, expresó durante el espacio Encuentro con Julio Villagrán.

Reiteró que con la aplicación DoctorSV hay desigualdad porque no es la misma cobertura en la capital y zonas urbanas, a quienes viven en la zona rural, debido al analfabetismo digital, la gama del teléfono utilizado por el paciente, con este tipo de herramientas se está condenando a la población a no recibir una adecuada atención en salud.

Aguirre agregó que en la atención presencial del ISSS los doctores especialistas solo tienen 15 minutos para los pacientes, sin embargo, en la aplicación DoctorSV los médicos generales tienen hasta una hora forma virtual para la consulta, con lo cual, se demuestra que no hay una buena planificación.

“Nuestro sistema de salud es solidario, la privatización no es solidaria, Estados Unidos tiene privatizado el sistema al 100%, de igual forma en Colombia, un país con características similares a las de El Salvador, donde se muestra que las personas en la ciudad tienen una mejor cobertura a quienes viven en la zona rural”, sostuvo.

Asimismo, destacó que el sistema de salud de El Salvador durante 2025 ha sido regular, para mejorarlo en 2026 se debe implementar un Plan Nacional Multisectorial de Salud con 3 pilares fundamentales, que son medicina preventiva, curativa y de rehabilitación, con 4 ejes de acción, el primero y principal es la participación ciudadana; salud ambiental, entre otros.

Externó que la Coordinadora Nacional por la Defensa de la Salud de la Población Salvadoreña (CONADESA), es una expresión de unidad comprometida y responsable ante la profunda crisis estructural de salud que enfrenta el país, situación que viene de años y ha empeorado en los últimos días.

“Los equipos comunitarios de salud han tenido un fuerte impacto en el sector vulnerable, nosotros peleamos con políticas de salud que han sido un fracaso en los sistemas de salud de otros países, no somos oposición partidaria, solo nos oponemos a las decisiones donde están involucradas política de salud que no benefician a la población”, agregó.

Aguirre enfatizó que el ISSS, Bienestar Magisterial, Bienestar de Batallón Militar, FOSALUD, Ministerio de Salud y el área privada cubre solo el 60% de la población salvadoreña, el resto se automedica, usan remedios caseros, consultan con dependiente de farmacia o en internet, también hacen el uso de chamanes, esta población afectada es sobre todo del área rural.

El 60% de la población recibe atención médica en El Salvador, de este grupo el 65% tiene una atención de calidad en salud, sin embargo, en el mismo país hay una vulneración del acceso de salud dependiendo del lugar donde viven las personas.

A criterio del secretario general del SIMETRISSS, el Seguro Social tiene necesidad de que los cirujanos operen, pero es triste que la administración tome a bien suprimir plazas de los médicos cirujanos.

Destacó que más de 45 personas fueron beneficiadas con cirugías del proyecto “Reducción de mora quirúrgica”, desarrollado por el SIMETRISS que fue dividido en tres fases, durante los primeros meses del próximo año se hará la segunda fase, las cuales serán cirugías ortopédicas y oftalmológicas, a fin de colaborar con la población especialmente de escasos recursos.

“El Hospital Policlínico de Planes de Renderos lleva más de 3 años cerrado, con 120 camillas, 35 médicos para atender a la población, como si no ocupáramos hospitales, pero a nivel nacional se tiene un déficit de más de 500 camas hospitalarias para atender a las personas”, reiteró.

Influenza A H3N2

El dirigente de CONADESA indicó que la influenza A (H3N2) puede estar desarrollándose en el país. Guatemala, Honduras y Costa Rica ya han registrado esta enfermedad, aunque la supergripe no es tan mortal como normalmente es, pero si puede contagiar de forma rápida y saturar los sistemas de salud.

“Se considera supergripe porque dura hasta 3 semanas. Este virus es capaz de vulnerar el sistema inmunológico del ser humano, según estadísticas pueden ser 3 personas las que se han reportado con esta enfermedad en el país”, dijo.

Según Aguirre, el Ministerio de Salud debe tomar la batuta e iniciar una campaña de prevención en medios de comunicación, redes sociales e implementar planes de contingencia si se llega a desarrollar la enfermedad H3N2 en el país.

