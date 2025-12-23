España, Argentina y Francia lideran ranking mundial de fútbol

Compartir

Lausana, Suiza/Prensa Latina

España, Argentina y Francia lideran por ese orden el ranking mundial de fútbol, tras la actualización realizada el lunes por la Federación Internacional de la disciplina (FIFA). Los ibéricos dominan el listado con 1877.18 puntos, seguidos por los albicelestes (1873.33), vigentes campeones del mundo, y los galos (1870).

Inglaterra (1834.12) y Brasil (1760.46) completan el top-5 del ranking.

A continuación, aparecen Portugal, Países Bajos, Bélgica, Alemania y Croacia.

Por América Latina también destacan Colombia, en el puesto 13, México (15) y Uruguay (16).

Chile logró ligera mejoría en clasificación

La selección nacional de fútbol de Chile logró hoy escalar un puesto en la clasificación mundial de ese deporte y se ubicó como el número 52, sólo por delante de Bolivia a nivel sudamericano. La roja tuvo un año muy complejo y quedó fuera del Campeonato Mundial 2026, que se disputará con sede compartida entre México, Estados Unidos y Canadá.

De hecho, los chilenos hicieron el peor papel de su historia al quedar en el último lugar de las 10 selecciones que participaron en la clasificatoria con un pobre resultado de dos victorias, cinco empates y 11 derrotas, nueve goles a favor y 27 en contra.

No obstante, en el último reporte del año publicado este lunes por la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), pasó de la casilla 53 a la 52, lo que representa un triste consuelo.

De acuerdo con los dirigentes del fútbol chileno, el objetivo para el año próximo es jugar amistosos con equipos fuertes y comenzar un nuevo ciclo en la nómina de la roja.

En la parte principal del listado, el primer lugar lo mantiene España, seguida por Argentina, Francia, Inglaterra y Brasil. El Top 10 lo completan Portugal, Países Bajos, Bélgica, Alemania y Croacia, mientras la sorprendente escuadra de Marruecos escaló hasta el onceno sitio.

