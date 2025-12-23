Alianza Women logra su quinto título consecutivo en la Liga Femenina

Compartir

Redacción Deportes

@DiarioCoLatino

Alianza Women volvió a demostrar su hegemonía en el fútbol femenino de El Salvador, al imponerse 2-1 al Municipal Limeño en la final de la categoría, disputada en el estadio nacional Mágico González. Con esta hazaña, el cuadro femenino capitalino alcanzó su quinto campeonato consecutivo y sumó el undécimo título de su historia.

El encuentro estuvo marcado por la intensidad y la estrategia. Municipal Limeño, que buscaba con esperanza su primera corona tras dos subcampeonatos seguidos, se adelantó el marcador y puso en aprietos a las blancas. Sin embargo, la reacción de Alianza fue contundente, Génesis Carpio y Paola Calderón fueron las protagonistas de los dos goles que sellaron la remontada y confirmaron el dominio en la categoría.

Esta fue la tercera final consecutiva entre ambos equipos, lo que consolida una rivalidad que ha marcado el rumbo reciente de la Liga Femenina. Mientras el equipo capitalino buscaba mantener su supremacía, Limeño intentaba romper la racha y escribir una nueva página en su historia. El desenlace, sin embargo, se vio a favor de las capitalinas, que supieron resolver con experiencia y jerarquía.

Con este título, Alianza Women reafirma su papel como referente del fútbol femenino en El Salvador.

El pentacampeonato refleja tanto en la calidad del plantel como la capacidad de sobreponerse ante las diferentes situaciones para mantener su hegemonía.

Municipal Limeño, por su parte, se quedó otra vez, a las puertas del título, pero confirma su crecimiento y constancia como uno de los rivales más competitivos de la liga.

Alianza levanta el título de Reserva

En otro contexto y contrario a la Liga Mayor de Fútbol, la categoría de reserva de Alianza también se hizo del título del Apertura 2025, luego de imponerse con goleada de 6-0 a Luis Ángel Firpo, en el estadio Las Delicias.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...