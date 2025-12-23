Página de inicio » Nacionales » Nuevas Ideas aprueba otros 30 días al régimen de excepción

Redacción Nacionales 23 diciembre, 2025

La Asamblea Legislativa extendió, con 57 votos, la vigencia del régimen de excepción, medida estatal que ha violentado los derechos humanos de miles de personas sin vinculaciones con las pandillas.

El argumento del oficialismo y del Gobierno es que se trata de una herramienta constitucional que ha permitido reducir los homicidios y posicionar a El Salvador como “el más seguro” del hemisferio occidental.

En la plenaria de este martes, los parlamentarios señalaron que la prórroga número 46 estará vigente entre el 1 y 31 de enero de 2026.

El régimen de excepción se implementó desde marzo de 2022, luego de un repunte en los homicidios; desde entonces se han detenido a más de 90 mil presuntos pandilleros, pero entre ellos, a miles de personas que nada tienen que ver con pandillas.

Organizaciones sociales han documentado que en el régimen se han reportado detenciones arbitrarias, muchas de ellas terminan en desapariciones forzadas e incluso en muertes. Socorro Jurídico Humanitario reporta, al menos 470 muertes dentro de los penales, donde el 94% no tenían perfil de pandilleros.

