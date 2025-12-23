Nuevo lote de archivos de Jeffrey Epstein, varias menciones a Trump

Compartir

Washington/Prensa Latina

El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) publicó este martes más de 11 mil archivos (casi 30 mil páginas), relacionados con el fallecido traficante sexual Jeffrey Epstein, incluidos muchos que mencionan al presidente Donald Trump.

Los expedientes contienen más fotos, registros judiciales, documentos del FBI y del DOJ, recortes de prensa, vídeos y correos electrónicos, entre estos últimos uno del 8 de enero de 2020 de un fiscal de Nueva York, supuestamente dirigido a un colega, en el que afirma que los registros de vuelo revelaron que Trump viajó en el jet privado de Epstein «muchas más veces de lo que se había informado anteriormente (o de lo que sabíamos)».

De acuerdo con el fiscal, Trump fue pasajero en “al menos ocho vuelos entre 1993 y 1996”, incluidos alrededor de cuatro en los que la expareja de Epstein, Ghislaine Maxwell, actualmente en prisión, “también estuvo presente”.

Según los registros, en un vuelo de 1993, Trump y Epstein eran “los únicos dos pasajeros registrados. En otro, los únicos tres pasajeros son Epstein, Trump y una persona que tenía 20 años entonces”.

“En otros dos vuelos, dos de los pasajeros, respectivamente, eran mujeres que serían posibles testigos en un caso Maxwell”, subrayó el fiscal federal adjunto en el mensaje electrónico, que fue enviado durante el primer mandato de Trump (2017-2021).

El fiscal federal señaló que habían acabado de “revisar los registros completos (más de 100 páginas en letra muy pequeña) y no queríamos que nada de esto fuera una sorpresa en el futuro”.

Mientras sigue saliendo a la luz nueva información, Trump ha intentado minimizar su antigua amistad con Epstein, con quien sostuvo nexos por casi dos décadas que se enfriaron supuestamente a mediados de la década del 2000.

El DOJ comenzó a publicar los archivos el viernes 19 de diciembre, fecha en que se cumplía el plazo para su total divulgación tras firmar Trump una ley el mes pasado que así lo exigía.

Una de las páginas del lote es una carta manuscrita de Epstein a Larry Nassar, al exmédico olímpico y agresor sexual convicto, fechada en agosto de 2019. En el texto, que no nombra de manera explícita a Trump, sí se refiere a “nuestro presidente”.

La misiva comienza: “Estimado L.N. Como ya sabes, he tomado el ‘camino corto’ a casa. ¡Buena suerte! Compartimos una cosa… nuestro amor y cuidado por las jóvenes y la esperanza de que alcancen su máximo potencial. Nuestro presidente también comparte nuestro amor por las chicas jóvenes y atractivas”.

“La vida es injusta”, subrayó la carta de Epstein, quien se suicidó ese mismo mes de agosto en un centro de detención de Manhattan.

El DOJ, aunque no alude a esa carta en particular, expresó en un comunicado que algunos de los documentos publicados “contienen afirmaciones falsas y sensacionalistas” contra Trump.

Nassar fue médico de la selección nacional de gimnasia de Estados Unidos y de la Universidad Estatal de Michigan. Cumple una condena de 60 años en una prisión federal por cargos asociados a la pornografía infantil.

