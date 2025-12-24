Zipaquirá proyecta a Colombia con una Navidad única en la Catedral de Sal

Compartir

Antonio Valencia / [email protected]

Colombia vuelve a captar la atención internacional con una celebración navideña sin precedentes que tiene como escenario la Catedral de Sal de Zipaquirá, ubicada a 180 metros bajo tierra. Este monumento subterráneo, considerado uno de los más impresionantes del mundo, ofrece una experiencia que combina arte, cultura y espiritualidad en un entorno natural único.

La Catedral de Sal cuenta con más de 200 años de historia minera y está formada por depósitos de sal con más de 200 millones de años de antigüedad. Su recorrido de 8.500 metros cuadrados integra esculturas talladas en sal y mármol, estaciones monumentales y espacios ceremoniales que reflejan el valor patrimonial y cultural de este sitio emblemático de Colombia.

El reconocimiento internacional respalda su relevancia. De acuerdo con publicaciones destacadas por el buscador Google, la Catedral de Sal de Zipaquirá ocupa el segundo lugar entre los sitios de culto más impresionantes del planeta, junto a referentes mundiales como la Capilla Sixtina, Notre Dame de París y el Partenón de Atenas.

Como parte de la programación de cierre de año 2025, el recinto fue escenario de un festival cultural de gran formato que incluyó presentaciones artísticas y musicales. Entre ellas, destacó el concierto del artista internacional Jorge Celedón junto a la Banda Sinfónica de Zipaquirá, una propuesta que fortaleció la proyección cultural del destino.

Según la gerente de la Catedral de Sal, Yenny Páez Sabogal, este tipo de iniciativas consolidan a Zipaquirá como un destino global del turismo cultural. La experiencia navideña bajo tierra refuerza la imagen de Colombia como un país capaz de ofrecer propuestas turísticas auténticas y de alto valor cultural, con proyección internacional hacia 2026.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...