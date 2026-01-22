BRP llama a marchar para denunciar retrocesos de los Acuerdos de Paz

Compartir

“Hemos decidido salir a las calles nuevamente, para utilizar la única herramienta legítima y legal que tenemos, que es la movilización popular”

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Las organizaciones y movimientos que conforman el Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular (BRP) reiteraron el llamado a la población, para participar este próximo domingo 25 de enero, en la marcha conmemorativa de la firma de los Acuerdos de Paz y mantener viva la memoria histórica.

“Las razones para salir este 25 de enero no se centran únicamente en los retrocesos que hemos sufrido en los términos de los Acuerdos de Paz, sino que ahora trastoca la vida del pueblo salvadoreño en sus diferentes dimensiones, a nivel social, político, económico y ambiental”, enfatizó Marisela Ramírez, representante del BRP.

Ramírez informó que la marcha será el próximo domingo 25 de enero, la hora de reunión será a las 8 de la mañana en el Parque Cuscatlán, con rumbo a la plaza Gerardo Barrios, en el centro de San Salvador, un lugar que ha visto las luchas del pueblo salvadoreño durante años.

Asimismo, destacó que la firma de la paz permitió una apertura democrática en el país, la cual puso fin a la dictadura militar y permitió la fundación de algunas instituciones que, lamentablemente, ahora han dado un retroceso importante, como por ejemplo la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), el Tribunal Supremo Electoral (TSE), entre otras.

“Pero hemos dado un vuelco al reforzamiento de las fuerzas militares, que es un aparato de represión que ha funcionado en estos últimos años para intimidar, perseguir y deslegitimar también el proceso de la firma de la paz”, externó Ramírez.

A la vez, dijo que en estos últimos seis años y medio, desde el inicio del gobierno de Nayib Bukele se han dado retrocesos no solo en los Acuerdos de Paz, sino también en términos sociales, económicos y políticos.

Según la representante del BRP, es de mucha preocupación la situación de los trabajadores públicos y los despidos masivos, pero también las graves violaciones a los derechos laborales, no sólo en las instituciones públicas sino en el sector privado.

“Asimismo vemos un deterioro de la situación de la salud en el país, por los recortes que se han venido aplicando en estos últimos años; también, en la educación hay un recorte importante, y una disminución significativa de la matrícula escolar que denota la situación en inversión social y poca inversión desde la primaria hasta la educación superior”, agregó.

Externó que también hay retrocesos significativos para las juventudes, mujeres, un aumento de la violencia patriarcal en general, así como una tremenda manipulación de la institucionalidad que ha llevado a este régimen a violar la Constitución, las leyes salvadoreñas y reformar los procesos de tal manera que le permita finalmente perpetuarse en el poder de una forma ilegítima e ilegal.

Ramírez afirmó que las reformas a la Constitución, el deterioro político y democrático actual, ha sido sin consulta del pueblo salvadoreño, teniendo consecuencias como una serie de arbitrariedades e ilegalidades.

A criterio del BRP, hay una aumento de la canasta básica y el costo de la vida, una economía prácticamente estancada donde solo están creciendo los sectores relacionados con la construcción, pero aquellas áreas que podrían desarrollar y dinamizar más la economía como la agricultura no se están tomando en cuenta.

“En términos ambientales hay retrocesos no solo con la aprobación de la Ley de la Minería, sino también con todos los permisos ambientales que se están dando para la construcción de diferentes proyectos urbanísticos”, recalcó.

El Bloque enfatizó que los proyectos de turismo pretenden volver a El Salvador en un espacio donde las personas extranjeras con ingresos muy diferentes a los del país, puedan venir a gozar de la naturaleza a costa de la gente local.

“Estamos denunciando el deterioro ambiental, el despojo de las tierras, la caída de la economía, por eso, es necesario seguir defendiendo los espacios democráticos, legales y legítimos, que tenemos derecho a expresarnos libremente y a denunciar con lo que no estamos de acuerdo”, señalaron los representantes de las organizaciones del BRP.

Además, consideraron importante manifestarse y pronunciarse este 25 de enero, por la violación a los derechos humanos durante 46 meses del régimen de excepción, amenazas de despojo de tierra, desalojo de vendedores en el centro de San Salvador sin alternativas reales para que puedan continuar ganando el sustento diario.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...