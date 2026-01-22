Comunidad San Francisco Angulo presenta demanda ambiental contra Asociación de Municipios Los Nonualcos

Compartir

Saúl Méndez

Colaborador

Habitantes de la comunidad San Francisco Angulo, acompañados por el Movimiento por la Defensa de la Tierra y los Recursos Naturales de Tecoluca y el Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular (BRP), acudieron al Centro Judicial Integrado de Santa Tecla, para interponer una demanda ante el Juzgado Ambiental de San Salvador contra la Asociación de Municipios Los Nonualcos, por la construcción de un proyecto de relleno sanitario que, según denunciaron, afectaría a unas 400 familias.

Francisco Parada, vocero del BRP, explicó que la acción legal es el resultado de un proceso iniciado en diciembre ante la Cámara Ambiental de Segunda Instancia, la cual se declaró incompetente para seguir el caso de la demanda por «graves daños ambientales» atribuidos al proyecto del Relleno Sanitario Los Nonualcos, desarrollado por la empresa CYEEMSAL, y previsto en la comunidad San Francisco Angulo, distrito de Tecoluca, San Vicente.

Parada señaló que, tras esa resolución, recurrieron a la instancia correspondiente, conforme a lo indicado por el propio tribunal ambiental. “Atendiendo esa orientación, este día nos presentamos ante el Juzgado Ambiental de San Salvador para interponer una demanda contra la Asociación de Municipios Los Nonualcos, que está impulsando una serie de acciones que ponen en riesgo el medio ambiente de la comunidad San Francisco Angulo”, manifestó el vocero.

El BRP explicó que la demanda se sustenta en una resolución emitida en 2018 por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), en la que se prohibía la construcción del relleno sanitario en la zona y se recomendaba la búsqueda de un sitio alternativo para el desarrollo de este tipo de proyectos.

«Lo que sucedería si se desarrolla el proyecto sería una violación de los derechos fundamentales de las personas en la comunidad», alertó el BRP.

Por lo que, la comunidad solicita el cese inmediato de la construcción del relleno sanitario, así como la reparación de los daños ambientales ya ocasionados en el territorio.

A esta situación se suman las denuncias del Movimiento Universitario de Pensamiento Crítico (MUPC), que alertó sobre presuntas amenazas de captura contra líderes comunitarios que se oponen al proyecto de relleno sanitario.

El movimiento cuestionó los mecanismos de diálogo impulsados por las autoridades. “Esto no es diálogo. Un diálogo debe ser transparente, abierto y de conocimiento público, y debe garantizar que la comunidad cuente con la asesoría legal y técnica a la que tiene derecho”, denunció el MUPC.

Rafael Paz Narváez, vocero del MUPC, alertó sobre presuntas ordenes de captura preparadas por la Fiscalía General de la República (FGR) contra habitantes de la comunidad San Francisco Angulo que encabezan la oposición al proyecto (Ver nota aparte).

Los habitantes de la comunidad San Francisco Angulo esperan que el Juzgado Ambiental de San Salvador atienda la demanda y ponga fin al proyecto impulsado por la Asociación de Municipios los Nonualcos y desarrollado por CYEEMSAL.

«Nosotros vemos el problema que se nos viene encima. Vemos el futuro incierto de nuestros niños y tememos a que no tengan el derecho, como ya lo dice la ley, a vivir en un medio ambiente sano», expresaron miembros de la comunidad.

«Este proyecto dicen que va para 50 años, lo cual sería una vida entera para nuestros niños y los que vienen también en camino, pues hay un río a 50 metros donde pretenden construir el relleno sanitario, que también saldría afectado si en un dado caso prosiguen con este proceso», advierten.

«Nosotros, pues, de antemano pedimos que desistan de construir este relleno sanitario en nuestra comunidad», concluyeron habitantes de la comunidad San Francisco Angulo, en Tecoluca.

