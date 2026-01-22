Asamblea aprueba reforma para facilitar contratación de docentes en temas artísticos del Ministerio de Cultura

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Nuevas Ideas aprobó este miércoles una reforma a la Ley de Compras Públicas para excluir del uso de la normativa la contratación de docentes hora clase para temas artísticos. Ningún diputado habló en el pleno para justificar la reforma aprobada vía dispensa de trámite.

La iniciativa surge a raíz de que la educación artística “es un componente esencial” del sistema educativo nacional, ya que contribuye a la formación integral de las personas, fortalece la identidad cultural, estimula la creatividad y promueve valores sociales que inciden de manera positiva en la convivencia y en el desarrollo humano sostenible, según lo considera el decreto.

El decreto propuesto por Nuevas Ideas señala que el Ministerio de Cultura cuenta con profesionales especializados en diversas disciplinas artísticas, tales como música, danza, artes plásticas y artes dramáticas, con la experiencia técnica, pedagógica y artística idónea para la formación de nuevos talentos en dichas áreas.

Entre los planteamientos, señalan que la Dirección Nacional de Formación en Artes tiene dificultades para ampliar su oferta educativa, sobre todo, en horarios vespertinos y nocturnos. Esto debido a limitaciones legales que impiden contratar como docentes a profesionales del Ministerio de Cultura que ya cuentan con plazas bajo la Ley de Salarios o contratos de servicios personales, incluso, cuando sus horarios son compatibles y no se ve afectado el cumplimiento de sus funciones principales.

Por ello, las modificaciones añaden un literal al artículo 3 de dicha ley, para excluir de dicha inhabilitación a los empleados del Ministerio de Cultura con especialidad artística para impartir cátedras de música, danza, artes plásticas, artes dramáticas y otras disciplinas que ofrece la dirección.

La disposición aplicaría siempre que se respete la jornada laboral y las obligaciones del cargo que ya desempeñan.

Con esta medida se optimizará el uso del talento humano especializado, se fortalecerá la oferta de formación artística y se garantizará un mayor acceso de la población a la educación y a la cultura.

Ningún diputado de Nuevas Ideas o de oposición brindaron comentarios sobre el tema; la reforma se aprobó con 57 votos del oficialismo y aliados. El decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial.

