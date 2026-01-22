Denuncian amenazas de captura contra líderes comunitarios que se oponen al relleno sanitario en Tecoluca

Saúl Méndez

Colaborador

Rafael Paz Narváez, vocero del Movimiento Universitario de Pensamiento Crítico (MUPC), en coordinación con la Red de Interfacultades para la Investigación Social de la Universidad de El Salvador, denunció presuntas amenazas de captura contra líderes comunitarios que se oponen al proyecto del relleno sanitario en Tecoluca.

“Se nos ha hecho saber, a través de terceras personas, que nos han pedido guardar discreción, que la Fiscalía General de la República (FGR) estaría preparando órdenes de captura contra personas que están defendiendo el derecho a la vida y el derecho a la tierra en Tecoluca”, denunció.

Estas denuncias se producen en el marco de los señalamientos realizados por habitantes de la comunidad San Francisco Angulo, en el distrito de Tecoluca, departamento de San Vicente, por los daños graves al medio ambiente atribuibles al desarrollo del proyecto Relleno Sanitario Los Nonualcos. Proyecto que es ejecutado por la empresa CYEEMSAL y cuenta con el respaldo de la Asociación de Municipios Los Nonualcos (ALN).

Ante esta situación, los habitantes de San Francisco Angulo reafirmaron su decisión de detener el proyecto y presentaron una demanda ante el Juzgado Ambiental de San Salvador contra la Asociación de Municipios Los Nonualcos, por daños ambientales. La acción legal de los residentes en San Francisco Angulo se sustenta en una resolución emitida en 2018 por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), que prohibía la construcción del relleno sanitario en la zona y recomendaba la búsqueda de un sitio alternativo para este tipo de proyectos.

“Debo mencionar que el 26 de diciembre se produjo una irrupción con maquinaria pesada, en abierta violación a las medidas cautelares vigentes impuestas por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos en 2018. A pesar de que estas medidas siguen en vigor, la empresa introdujo maquinaria y comenzó labores de terraseo y deforestación”, explicó Narváez.

“Frente a esa situación, la comunidad llamó al diálogo ese mismo 26 de diciembre, pero los representantes de la empresa no se presentaron. Posteriormente, el 30 de diciembre, las comunidades de Tecoluca firmaron una carta compromiso de acompañamiento y defensa de la vida y el territorio, con el objetivo de respaldar y no dejar sola a la comunidad de San Francisco Angulo”, añadió.

“El 12 de enero se presentó una solicitud de respeto a las medidas cautelares y de apertura al diálogo en las oficinas de la ALN. Ese mismo día, dos representantes de Los Nonualcos llegaron a la comunidad en una supuesta disposición al diálogo; sin embargo, su intención era promover la elección de una nueva junta directiva”, relató.

“La junta directiva legítima de la comunidad manifestó que estaba dispuesta a dialogar, pero sin condiciones. La empresa pretende convocar a dirigentes comunitarios que ellos mismos elijan y sin permitir el acompañamiento técnico y legal al que la comunidad tiene derecho”, explicó Narváez.

“La comunidad ha estado permanentemente abierta al diálogo con los distintos sectores que han intentado impulsar el proyecto del relleno sanitario”, enfatizó.

No obstante, el vocero del MUPC denunció que, pese a esos intentos, las autoridades habrían dado la espalda a la comunidad y estarían incurriendo en acciones que obstaculizan el acceso a la justicia.

“Mientras la ALN y la empresa CYEEMSAL hablan de diálogo, de manera paralela la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fiscalía General de la República estarían realizando amenazas de captura”, alertó.

“Eso no es diálogo. Un diálogo debe ser transparente, abierto y de conocimiento público, y debe permitir que la comunidad cuente con la asesoría legal y técnica a la que tiene derecho”, subrayó.

“Queremos expresar que, como Universidad de El Salvador, hemos acompañado técnicamente a la región de Tecoluca no desde hace tres meses, sino desde hace varios años”, destacó Narváez.

El vocero del grupo académico señaló que ese acompañamiento ha incluido estudios sobre el agua y censos comunitarios. “No somos actores externos al territorio. Somos actores con un involucramiento directo en el fortalecimiento del desarrollo local, comunitario y regional”, aseguró.

“Como Universidad de El Salvador estamos investigando las condiciones geológicas del sitio donde se pretende construir el relleno sanitario. Los primeros datos indican que los suelos no son aptos para este tipo de infraestructura por dos razones fundamentales: la porosidad del suelo y la alta filtración de aguas subterráneas que desembocan en la zona protegida del sitio Ramsar de la bahía de Jaltepeque”, explicó.

“En otras palabras, no existen condiciones ambientales, sociales ni socioeconómicas para la construcción de ese relleno sanitario. Existen medidas cautelares vigentes y exigimos que se denuncien estos intentos de criminalización y esta falsa propuesta de negociación acompañada de amenazas de captura”, concluyó el MUPC.

