Tribunal concede medidas cautelares a favor de Marcela Villatoro tras acoso en redes sociales

La diputada de ARENA, Marcela Villatoro, obtuvo medidas cautelares en un caso de acoso en redes sociales en contra de su persona. La medida fue otorgada por el Tribunal de Sentencia de San Salvador.

“Les quiero dar la noticia que el día de ayer (lunes) tuve resultado favorable en un caso de acoso en redes sociales sobre un señor que estaba ejerciendo violencia contra la mujer hacia mi, obtuve medidas cautelares en un Tribunal de Sentencia de San Salvador”, informó la legisladora en redes sociales.

La legisladora agradeció a sus seguidores por el apoyo mostrado en este proceso, también reconoció el trabajo de los jueces por hacer posible estas medidas cautelares.

“Quiero agradecer infinitamente el apoyo de ustedes en este proceso, pero sobre todo el saber que existen jueces que defienden y protegen todo contenido que acosa y denigra a las mujeres. Muchas personas creen que van a salir impunes o que con burlarse por ser una mujer de un partido que no es de gobierno no van a tener repercusiones en sus actos”, comentó Villatoro.

La funcionaria sostuvo que el proceso "ha sido largo y desgastante pero aún continuamos". La funcionaria sostuvo que por respeto al proceso legal no iba a mencionar el nombre del abusador.

La legisladora aclaró que ella es política, “y es claro que (se) puede recibir críticas, pero cuando se vuelve acoso, burla, fotos denigrantes, e incitar al mismo de forma constante tiene límites legales”.

La legisladora agradeció a todo el equipo legal que busca una vida libre de violencia hacia las mujeres, por su empatía, además de recibirla y escucharla y ejercer la justicia respetando y ejerciendo la legalidad.

Aunque la legisladora no mencionó al acusado, podría tratarse de un caricaturista que la denigró y ofendió en redes sociales hace casi tres años junto con el entonces diputado Romeo Auerbach.

Es de recordar que, en abril de 2023, Villatoro interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra el ilustrador bajo el usuario en Twitter «@WalesCartoon», por el delito de acoso a través de tecnologías de la información y la comunicación, ya que publicó una imagen ofensiva contra la funcionaria.

También, presentó una denuncia en contra del diputado de GANA, Romeo Auerbach, por expresiones de violencia contra las mujeres, incluido en la LEIV y por el acoso a través de las tecnologías de la información y la comunicación.

Todo comenzó cuando en una sesión plenaria se discutía la eliminación de aranceles al pollo y a la carne. El entonces diputado por Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), Romeo Auerbach, dijo que ARENA no votaría cuando ya el jefe de fracción del partido tricolor, René Portillo Cuadra y Villatoro habían reiterado que sí iban a apoyar la eliminación de aranceles.

Justamente, Auerbach colocó parte de un audio donde se escuchaba a Cuadra decir que sí votarían por la iniciativa. Villatoro expresó: “Yo lo que quería acotar, es que este señor (Auerbach) no se cansa de que lo hagamos pedazos en esta plenaria, ¡Qué paloma!, o sea, pasa bien pendiente de lo que hace el señor Portillo Cuadra. Yo creo que sueña con él, no sé qué clase de sueño tendrá porque todo el tiempo anda pensando en lo que hace o no hace”.

Luego de esa expresión, el diputado Auerbach la tildó de “Miss Bulgaria” y de “pandillera” por “como habla”. De esa frase “¡Qué paloma!” el caricaturista se agarró para realizar una imagen alusiva a la parlamentaria donde se le ofende de gran manera.

