Médicos despedidos del Hospital Rosales piden apoyo de Asamblea para el pago completo de su indemnización

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

Un grupo de médicos despedidos del Hospital Rosales asistieron este miércoles a la Asamblea Legislativa en búsqueda de apoyo de los diputados para que el Gobierno les entregue el pago completo de su indemnización tras su despido en diciembre de 2025.

Los profesionales fueron recibidos por la legisladora de VAMOS, Claudia Ortiz, quien lamentó la situación por la que atraviesa.

Antonio Ortiz, técnico en enfermería despedido del Hospital Rosales y representante del grupo que llegó a la Asamblea, señaló que han buscado todas las instancias para que se les pueda brindar su pago completo de su tiempo trabajado.

“Hemos buscado todas las instancias necesarias para que nos puedan indemnizar a todos los trabajadores del ex hospital. Pero en vista que no encontramos respuesta, pues también nosotros este día le hemos hecho la petición formal a la diputada para que nos pueda acompañar”, comentó Ortiz.

El ex empleado señaló que, a raíz del problema, una trabajadora despedida destacada falleció por depresión. La mujer inició en el Rosales en el área de telefonía mientras estudiaba en las noches hasta graduarse de Laboratorio Clínico y conseguir la plaza en el nosocomio.

Además, se tienen alrededor de 27 personas con enfermedades crónicas degenerativas, quienes no han podido comprar sus medicamentos debido a la falta de dinero. Por lo tanto, pidió a las autoridades que, aunque sea a ellos, se les pueda indemnizar, ya que su vida está en riesgo.

En diciembre del año 2025, fueron despedidos alrededor de 1,800 empleados de salud que se encontraban en el Hospital Rosales. El despido fue por parte de Presidencia según lo cuentan los relatos.

La diputada Claudia Ortiz, dijo esto es una vulneración a los derechos laborales y lamentó que las instituciones públicas se les negaran a escucharlos. “Consideramos que se están dando vulneraciones importantes a derechos laborales y también la forma en la cual se hizo se hicieron estas supresiones de plazas ha sido de una manera que no ha respetado los debidos procesos.”.

La legisladora sostuvo que entre los despedidos hay personas que entregaron 10-20-30 años de su vida al servicio de la población y lo único que le entregaron fue “un cartoncito informal, donde dice cuánto le corresponde de indemnización, pero sin decirle a quién se le puede reclamar o a qué instancia”.

