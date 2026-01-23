Estos son los grupos para la Copa Presidente 2026

Redacción Deportes

@DiarioCoLatino

Regresa la Copa Presidente luego de siete años, torneo que reunirá a equipos de las tres principales categorías del balompié nacional y que contará con una bolsa económica de $305,000.

En el regreso de la Copa Presidente al fútbol salvadoreño participarán 12 equipos de la Primera División, seis de Segunda categoría e igual número de Tercera.

El torneo copero tendrá una bolsa económica de $305,000 de los cuales cada equipo recibirá $5,000, de entrada por su participación. Esa misma cantidad se llevará cada equipo que avance de ronda.

El primer paso del sorteo fue la definición de los cabezas de grupo, luego los equipos fueron segmentados por zona geográfica (centro-oriente y centro occidente).

“Quiero agradecer al INDES por esta iniciativa. Esto es un incentivo para los equipos de las tres categorías. Va a ser una copa de mucho éxito”, comentó Samuel Gálvez, presidente de la Primera División de Fútbol y miembro del Comité Ejecutivo de la Fesfut.

Cada grupo estará conformado por dos equipos de la Primera División, uno de Segunda y uno de Tercera.

Los dos primeros de cada grupo más los cuatro mejores terceros clasificarán a la siguiente ronda en la que solo quedarán 16 equipos y jugarán bajo el formato de eliminación directa con partidos de ida y vuelta desde la fase de octavos de final.

Así quedaron conformados los grupos para la Copa Presidente 2026:

Centro Oriente

Grupo A: Municipal Limeño, Platense, Cruzeiro y Tenancingo.

Grupo B: Águila, Fuerte San Francisco, Dragón y Racing Gualuca.

Grupo C: Luis Ángel Firpo, Cacahuatique, Sensuntepeque Cabañas y El Roble.

Centro Occidente

Grupo D: Alianza, Zacatecoluca, Batanecos y Vendaval.

Grupo E: FAS, Hércules, Fuerte Aguilares e Izalco.

Grupo F: Isidro Metapán, Inter FA, Talleres Jr. y Once Municipal.

Asimismo, se informó que el lanzamiento oficial de la Copa Presidente 2026 se realizará el próximo 27 de enero, evento en el que se darán a conocer detalles importantes del torneo, entre ellos el calendario oficial de partidos.

En cuanto a la programación de la competencia, las fechas establecidas son las siguientes:

Jornada 1: 10, 11 y 12 de febrero

Jornada 2: 24, 25 y 26 de febrero

Jornada 3: 10, 11 y 12 de marzo

Octavos de final (ida): 7, 8 y 9 de abril

Octavos de final (vuelta): 21, 22 y 23 de abril

La última edición de este torneo se llevó a cabo en 2019, cuando se conocía como Copa El Salvador. Ese mismo año, Santa Tecla se definió como bicampeón luego de vencer por la mínima al Audaz de Apastepeque en el “Mágico” González.

