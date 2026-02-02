César Fagoaga: “El CECOT es un parque de diversiones para mantener la narrativa… en la seguridad”

Saúl Méndez

Colaborador

César Fagoaga, periodista y director de Revista Factum, afirmó en una entrevista con Alex Carcelero, del programa El Salvador Patria Querida, que el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) funciona como un “parque de diversiones” del gobierno para sostener la narrativa oficial de que se ha ganado la guerra contra la inseguridad.

“Es un escenario que montó el gobierno de Bukele para mostrarle al mundo que supuestamente tiene mano dura y que no ha negociado con criminales”, sostuvo.

Fagoaga señaló que el CECOT se ha convertido en una especie de “zoológico humano”, visitado por presidentes y figuras políticas electas que buscan proyectar una imagen de firmeza en materia de seguridad, como ocurrió recientemente con el presidente electo de Chile, José Antonio Kast.

“No estoy diciendo que sea un paraíso para los pandilleros, pero es una puesta en escena de Bukele para sostener su narrativa y su lógica de propaganda”, aclaró el periodista desde el exilio.

“Esto ha sido comprado por muchos, incluso, por medios de comunicación importantes que han enviado periodistas y han publicado crónicas desde ahí diciendo ‘esto es el terror’. El verdadero terror ocurre en las otras prisiones, donde a nadie se le permite entrar”, aseguró, en referencia a una veintena de centros penales donde existe hacinamiento y violaciones de diverso tipo, y en los que han muerto 480 presos, según el Socorro Jurídico Humanitario.

“¿Por qué el CECOT necesita que esa fotografía salga fuera de El Salvador? Para decir: ‘miren cómo El Salvador ha ganado la guerra contra las pandillas’”, cuestionó.

“La fotografía que no muestran es que la seguridad en El Salvador se logró a costa de perder los derechos más básicos. Por eso nadie va a entrar a Izalco, nadie va a entrar a Apanteos, nadie va a entrar a Mariona ni a ninguno de los otros penales”, afirmó.

“Los youtubers, como Luisito Comunica, al final son mercenarios de las redes sociales: van y se prestan para mostrar lo que el gobierno necesita. Lo mismo ocurre con otros actores que también requieren esa narrativa, como Kast, el nuevo presidente chileno, que va a vender la idea de hacer lo mismo. Algo similar hizo recientemente el presidente costarricense. Bukele, incluso, accedió a inmiscuirse en la política costarricense a favor de la candidata del oficialismo, del partido de Rodrigo Chaves, promoviendo la idea de la mano dura”, sostuvo.

“Lo más importante de la existencia del CECOT, y la razón por la que resulta tan atractivo para el gobierno de Bukele y para quienes intentan replicar su populismo, es que vende la idea de que la única solución es la mano dura y que no hay otra forma de enfrentar la inseguridad”, afirmó.

“Funciona como un reclamo publicitario. Ese es el punto. Esa es la verdadera razón de por qué existe el CECOT”, concluyó.

