Congresistas piden al Gobierno de EUA explicaciones por deportación de venezolanos al CECOT

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Al menos 43 congresistas demócratas de Estados Unidos enviaron una carta al secretario de Estado, Marco Rubio y a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, para exigir explicaciones de la participación del Gobierno de EUA en el envío de 252 venezolanos al CECOT.

Es de recordar que entre marzo y abril de este año, la administración de Donald Trump envió a más de 200 venelozanos al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), ubicado en San Vicente, El Salvador; fueron deportados de Estados Unidos y acusados de pertenecer a la banda criminal venezolana, Tren del Aragua.

La carta enviada por los congresistas, se basa en el informe publicado por Human Rights Watch y Cristosal denominado “You Have Arrived in Hell” o “llegaron al infierno”. Este documento revela tratos crueles, torturas y abusos sistemáticos cometidos por custodios contra los venezolanos detenidos durante su estancia en el CECOT.

Los funcionarios señalan que la administración de Trump, incumplió el principio de no devolución y financió con $4.7 millones los costos relacionados con la detención en el CECOT. Piden respuestas antes del 10 de diciembre de este año, sobre los aparentes términos del acuerdo entre EUA y El Salvador. Piden explicaciones del origen y supervisión de los fondos y las evaluaciones realizadas por Estados Unidos sobre las condiciones de detención.

Los venezolanos permanecieron cuatro meses en el CECOT; HWR y Cristosal entrevistaron a 40 de esos 252 venezolanos que estuvieron en custodia en El Salvador. El documento evidencia un patrón de torturas como golpizas diarias por infracciones leves, privación de alimentos, falta de acceso a higiene y salud y violencia sexual.

Los legisladores demócratas pidieron que las conclusiones del informe de las organizaciones sean incorporadas al Informe de Derechos Humanos 2026 del Departamento de Estado. Instaron a que Estados Unidos como país, “nunca vuelva a ser cómplice de abusos tan horrendos”.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...