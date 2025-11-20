Francisco Lira cuestiona origen de los $100 millones para comprar 1,000 Bitcoins

Compartir

Redacción Nacionales

El diputado de ARENA, Francisco Lira, contrastó que el Gobierno de Nayib Bukele no tenga dinero para equipar los ECOS, las unidades de salud o a los micro y pequeños empresarios, pero sí tenga dinero para comprar bitcóin por $100 millones, y que desconoce de dónde salieron dichos fondos.

El Gobierno de El Salvador compró más de 1,000 bitcoins por $100 millones, y ya suman más de 7,400 monedas, según el portal web de la Oficina Bitcoin. Estas compras reflejan que el Gobierno salvadoreño continúa acumulando “monedas bitcoins”, cuando el mercado global experimenta caídas significativas, y pese a que el Fondo Monetario Internacional (FMI) había exigido al gobierno no seguir “invirtiendo” en la moneda virtual, según acuerdo firmado por ambas partes.

“Con el tema del Bitcoin, le pido al Fondo Monetario Internacional que se pongan los pantalones y que sean serios. Cómo es posible que ellos le digan al gobierno de El Salvador, al gobierno Nuevas Ideas que detengan la compra de Bitcoin y las transacciones en moneda electrónica y ya no hagan transacciones de forma pública, y que me vengan a decir que en esta semana han comprado $100 millones de dólares en 1090 Bitcoins, por el amor de Dios”, comentó el diputado de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), Francisco Lira.

El legislador cuestionó dicha compra, mientras que en los territorios, no hay dinero para terminar de construir las escuelas, para equipar los ECOS en la unidad de salud, para apoyar a los micro y pequeños empresarios, para apoyar la agricultura de El Salvador “pero sí, qué importante es que tengan 100 millones de dólares para comprar Bitcoin”, arremetió el legislador.

A juicio del opositor, la pregunta que se deben hacer los salvadoreños es “¿de dónde sacaron esos 100 millones para comprar esos Bitcoins? Si estamos totalmente endeudados”.

