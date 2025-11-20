Alertan sobre ladrones que visitan casas disfrazados de censistas

Redacción Nacionales

En redes sociales ha circulado una denuncia que un grupo de personas visita casa por casa haciéndose pasar por empleados del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, institución que ya desapareció.

Aprovechándose de la ingenuidad de las personas portan documentos y membretes del Ministerio del Interior, justificando la visita de que todos los ciudadanos deben tener una identificación válida.

Las denuncias señalas que andan bien vestidos y piden tomar fotos para el documento que les extenderán, cargan una computadora portátil, una máquina biométrica y una lista con nombres.

En las redes sociales se hace un llamado a la población a no hacer caso de las indicaciones que dan, y se debe llamar a la policía inmediatamente, ya que no hay ninguna legalidad en lo que hacen.

