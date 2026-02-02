Oriente Medio quiere evitar agresión de EEUU a Irán

Compartir

El Cairo/Prensa Latina

Oriente Medio vive hoy un intenso frenesí de contactos entre gobiernos para intentar detener una probable agresión de Estados Unidos contra Irán, en medio de la retórica belicista de la administración de Donald Trump.

El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Larijani, anunció el sábado en la red social X que la formulación de un marco para las negaciones con Washington está avanzando.

Un día antes, Larijani voló a Moscú, donde fue recibido por el presidente Vladimir Putin, quien llamó al diálogo y a evitar un nuevo conflicto en la región.

La noche del sábado, Trump confirmó a la televisora Fox News que ambos países están “hablando”, pero a renglón seguido señaló: “veremos si podemos hacer algo, sino veremos qué pasa”.

Como parte de los intentos para rebajar la tensión, el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, conversó vía telefónica con su homólogo egipcio, Abdel Fattah El-Sisi, a quien le trasmitió que Teherán busca una solución diplomática.

No queremos ni buscamos la guerra, afirmó el gobernante, quien, no obstante, aseguró que su país se defenderá si es atacado.

Pezeshkian también intercambió con sus pares de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, y de Azerbaiyán, Ilham Alíyev.

Por su parte, el diario árabe Asharq al-Awsat destacó que El Cairo aceleró consultas regionales para contener la creciente tensión.

Como parte de la estrategia, el canciller egipcio, Badr Abdelatty, conversó por separado en las últimas horas sobre el tema con sus similares de Irán, Abbas Araqchi; de Turquiye, Hakan Fidan; de Omán, Badr bin Haman al Busaidi, y el primer ministro qatarí, Mohammad bin Abdulrahman.

También intercambió opiniones con el enviado estadounidense para Oriente Medio, Steve Wittkopf.

Según un comunicado de su Cancillería, Abdelatty advirtió que “no existen soluciones militares a los desafíos que enfrenta la región” y por tanto llamó a la negociación.

Asharq al-Awsat reveló que Ankara también “busca establecer un canal de comunicación entre Irán y Estados Unidos para evitar una nueva guerra”.

Precisamente, el viernes Araghchi visitó esa capital, donde dialogó con Erdogan y con su homólogo turco.

El jefe de la diplomacia iraní dio la bienvenida a la mediación de ese país y le deseó éxitos en su estrategia.

Pese a los intentos diplomáticos de contener a la potencia norteña, medios de prensa y analistas árabes se muestran pesimistas de sus resultados ante las crecientes señales de guerra que llegan desde Washington.

El Pentágono reforzó en las últimas semanas su dispositivo militar en la zona tras la llegada del portaviones Abraham Lincoln, escoltado por un grupo de ataque naval, a lo que se sumó gran cantidad de aviones y sistemas antimisiles, desplegados en varias bases militares.

