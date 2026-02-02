México planea enviar alimentos a Cuba como parte de la ayuda humanitaria

Compartir

MÉXICO/Xinhua

El Gobierno de México planea enviar a Cuba alimentos y otros insumos, como parte de la ayuda humanitaria que destina a la isla caribeña, afirmó este domingo la presidenta, Claudia Sheinbaum.

La mandataria mexicana explicó que los apoyos se destinarían en lo que México resuelve, por la vía diplomática, lo que tiene que ver con el envío de petróleo a Cuba.

«Estamos haciendo ya todos los trabajos para poder enviar, mientras tanto, ayuda humanitaria que requiere el pueblo cubano de otros enseres, de otros insumos fundamentales», explicó la mandataria durante un evento en el Puerto de Guaymas, en el estado mexicano de Sonora (noroeste).

Sheinbaum descartó de nuevo que haya dialogado el 29 de enero pasado con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la posibilidad de eliminar los envíos de petróleo a Cuba, como lo aseveró el mandatario.

Explicó que su administración mantiene gestiones para atender el tema del combustible, luego de que Trump anunció aranceles a los países que envíen petróleo a la isla.

«Estamos buscando por todas las vías diplomáticas porque, como lo hemos dicho, es un tema de ayuda humanitaria fundamental para la isla», remarcó.

El 30 de enero pasado, Sheinbaum advirtió que la decisión de Washington de imponer aranceles a los países que envían petróleo a Cuba podría desencadenar una crisis humanitaria en la isla, al afectar servicios esenciales como hospitales y alimentación.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...