El BRP condena el recrudecimiento del bloqueo contra Cuba y denuncia «guerra económica»

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular (BRP) condenó enérgicamente la reciente decisión del gobierno de Estados Unidos de declarar una «emergencia nacional» respecto a Cuba. La organización califica esta medida como una maniobra cínica destinada a endurecer el bloqueo económico, comercial y financiero que asfixia a la isla desde hace más de seis décadas.

Un ataque a la soberanía energética

El BRP denuncia que la nueva orden ejecutiva —que autoriza aranceles y sanciones contra naciones que suministren petróleo a Cuba— no es un hecho aislado, sino un «acto de guerra económica». Según el comunicado emitido por el BRP, esta política busca castigar colectivamente al pueblo cubano, violando flagrantemente el derecho internacional y el principio de autodeterminación de los pueblos.

«Se trata de una política sistemática de asfixia destinada a provocar sufrimiento, escasez y desestabilización interna», señala el bloque.

Denuncia de objetivos políticos

Para el movimiento popular, el argumento de la defensa de los derechos humanos es una fachada. Aseguran que el verdadero objetivo de Washington es doblegar la voluntad de un pueblo soberano y enviar un mensaje de intimidación mediante el chantaje económico a otros países.

El BRP enfatiza que estas agresiones golpean directamente la calidad de vida de las familias cubanas, dificultando el acceso a: Alimentos y medicinas esenciales, suministro estable de energía y condiciones de vida dignas.

Llamado a la solidaridad internacional

Finalmente, el Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular reafirmó su compromiso con la solidaridad internacionalista, recordando que Cuba ha sido un ejemplo global al llevar salud y educación a los rincones más olvidados del planeta.

La organización hizo un llamado urgente a movimientos sociales y fuerzas progresistas de América Latina y el mundo para romper el cerco del silencio y exigir el fin inmediato e incondicional del bloqueo. «Cuba no está sola; su dignidad es también la nuestra», concluye el documento bajo las consignas de resistencia y unidad popular.

