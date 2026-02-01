“No me van a callar”: Marcela Villatoro

Compartir

Redacción Nacionales

@Diario Co Latino

Ante la resolución de la Cámara Especializada para una Vida Libre de Violencia que revocó el viernes las medidas de protección que un juzgado de familia había otorgado a favor de la diputada de oposición, Marcela Villatoro, en contra del pro oficialista Romeo Auerbach, la diputada respondió de forma contundente que “no la van a callar”.

“Cuando una jueza que fue valiente y decidió juzgar conforme a derecho, sale otro agresor de mujeres condenado a vilipendiar a la jueza, a decir que iban a llevar gente para darle vuelta al proceso y amenazaron públicamente al sistema judicial, una llamadita de allá arriba y cambiaron la resolución”, denunció la diputada Villatoro en sus redes sociales.

La Cámara argumenta que en la resolución del juzgado, que favoreció a la diputada Villatoro, no justificó cómo mensajes que Ahuerbach emitió en sus redes sociales “han impedido a ella ejercer su cargo ni la necesidad inmediata de la protección”.

El juzgado, en su resolución a favor de Villatoro, argumentó: “Han sido adjuntadas por la denunciante una diversidad de capturas de pantalla en las que puede leerse de la cuenta que ha sido señalada por la denunciante como la cuenta principal del señor Romeo Alexander Auerbach Flores, frases como: ‘cochinada arenera’, ‘cosita seria’, ‘chambrosa’, ‘lacra’. Además, en tales publicaciones puede observarse como con la imagen de la denunciante se hacen los conocidos ‘memes’, en los que agrega frases como: ‘que cosa más fea’, ‘chihuahua’, con ‘emoji de perrito’, entre otras.

La diputada Villatoro recordó que, en un caso similar, «la diputada AlexiaRivas ha logrado la condena con prisión a personajes que le han hecho lo mismo que a mí, ahí la cámara dijo que sí porque es diputada de Nuevas Ideas”.

“Yo no voy a parar, detrás de mí hay miles de mujeres que diariamente son amenazas, ridiculizadas, maltratadas e incluso a sus familias”, añadió la diputada.

“Si me revocan a mí, entonces debe de ser la justicia pareja para todos”, pidió la diputada. Agregó que la justicia no debe tener tintes políticos y un juez debe ejercer basado en ley, no debe tener miedo a presiones ni mucho menos dar resoluciones por una llamada, en referencia a la jueza que revocó una resolución que la favorecía.

“La justicia tarda pero llega y tampoco olvida, porque el día les llega”, advirtió.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...