El FMLN condena el recrudecimiento del bloqueo contra Cuba y exige el fin de las sanciones

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

San Salvador, El Salvador – En un comunicado emitido reciente el partido salvadoreño Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) manifestó su rechazo total al bloqueo económico, comercial y financiero que Estados Unidos mantiene sobre Cuba. La fuerza de izquierda calificó las recientes medidas como actos de «injerencia y extorsión internacional».

El pronunciamiento surge en respuesta a un endurecimiento de la política exterior estadounidense, que recientemente ha impuesto nuevas sanciones y aranceles a terceros países que suministran petróleo a la isla caribeña. Según el FMLN, estas acciones no solo vulneran la soberanía de Cuba, sino que atacan directamente el derecho de los Estados a establecer relaciones comerciales y humanitarias de manera libre y autónoma.

Un impacto humano directo

Para la dirigencia del FMLN, el bloqueo —que se ha prolongado por más de seis décadas— ha dejado de ser una medida política para convertirse en un castigo colectivo contra la población civil.

«El bloqueo no castiga a un gobierno: castiga a un pueblo. Golpea directamente a las familias, a los hospitales y a los servicios básicos», reza el comunicado.

La organización política de izquierda subrayó que el aislamiento y la coerción económica no son herramientas para la democracia, sino motores de escasez y sufrimiento que atentan contra el derecho a una vida digna de los cubanos.

Llamado a la comunidad internacional

El comunicado concluye con una exigencia al: el levantamiento inmediato de las sanciones.

El FMLN reafirmó su solidaridad con el pueblo cubano en su lucha por la autodeterminación e instó a la comunidad internacional a actuar con coherencia y firmeza frente a lo que consideran una política injusta.

Bajo las consignas #TumbaElBloqueo y #CubaNoEstaSola, el partido salvadoreño se une una vez más a las voces globales que demandan un cambio en la relación diplomática con la isla, enfatizando que la soberanía de los pueblos debe prevalecer sobre los intereses de cualquier potencia imperial.

