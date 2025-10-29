FMLN condena bloqueo de EEUU contra Cuba tras más de 60 años

Compartir

El partido de izquierda Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) se sumó a las condenas del bloqueo estadounidense contra Cuba, el cual lleva más de 60 años. El partido rojo apoyará al país del caribe hasta que EUA no sea injerencista de su economía, soberanía y libertad.

A través de un comunicado, la militancia y dirección política del FMLN, expresó su solidaridad con Cuba y condenó el bloqueo y “la injerencia estadounidense” en su economía, soberanía y libertad de su pueblo.

Es de recordar que Estados Unidos mantiene un bloqueo económico, comercial y financiero contra Cuba desde hace más de 60 años, y actualmente se debate en la ONU su posible levantamiento. El bloqueo fue impuesto en 1962 como parte de la política de EUA hacia el gobierno revolucionario cubano.

La razón fundamental del bloqueo se remonta a principios de los 60´, en el contexto de la Guerra Fría, pues para ese entonces, el Gobierno Cubano inició un proceso de nacionalización de propiedades, muchas de ellas estadounidenses. Como respuesta, el Gobierno de EUA, reduce la cuota de azúcar cubano y además Cuba se acerca a la Unión Soviética.

De hecho, en 1961, EE. UU. rompe relaciones diplomáticas con Cuba y en 1962, se impone el embargo comercial total. El objetivo era presionar al gobierno cubano para que abandonara el comunismo y sus vínculos con la Unión Soviética. También, el objetivo era frenar la expansión del socialismo en América Latina.

“Fieles a nuestros principios y objetivos, nos mantenemos firmes este 2025 en la exigencia para poner fin al ilegal e inmoral bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos hace más de sesenta años en contra de Cuba”, dijo el FMLN en el comunicado de este 28 de octubre.

Según el partido de izquierda, esa “atroz” política unilateral y “arbitraria” de Estados Unidos contra Cuba “viola de manera manifiesta los derechos humanos de las cubanas y cubanos, así como principios fundamentales del derecho internacional”.

El partido rojo informó que seguiría firme con la denuncia pública sobre la “guerra económica y militar que Estados Unidos libra a diario contra Cuba”, ya que esto perjudica a millones de cubanos y organizaciones de todo el mundo.

Por ello, instó a los gobiernos de la comunidad internacional a ser “coherentes” con el derecho a la vida, a la soberanía y la autodeterminación de los pueblos y adopten medidas prácticas para contrarrestar “esa política genocida y guerrerista que causa sufrimiento y desestabilización”.

