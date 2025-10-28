Página de inicio » Nacionales » FMLN condena bloqueo de Estados Unidos contra Cuba

FMLN condena bloqueo de Estados Unidos contra Cuba

28 octubre, 2025

El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) se sumó al llamado para finalizar el bloqueo estadounidense contra Cuba, el cual lleva más de 60 años.

A través de un comunicado, la militancia y dirección política del FMLN, expresó su solidaridad con Cuba y condenó el bloqueo y “la injerencia estadounidense” en su economía, soberanía y libertad de su pueblo.

Es de recordar que Estados Unidos mantiene un bloqueo económico, comercial y financiero contra Cuba desde hace más de 60 años, y actualmente se debate en la ONU su posible levantamiento. El bloqueo fue impuesto en 1962 como parte de la política de EUA hacia el gobierno revolucionario cubano.

“Fieles a nuestros principios y objetivos, nos mantenemos firmes este 2025 en la exigencia para poner fin al ilegal e inmoral bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos hace más de sesenta años en contra de Cuba”, dijo el FMLN en el comunicado de este 28 de octubre.

Según el partido de izquierda, esa “atroz” política unilateral y “arbitraria” de Estados Unidos contra Cuba “viola de manera manifiesta los derechos humanos de las cubanas y cubanos, así como principios fundamentales del derecho internacional”.

El FMLN instó a los gobiernos de la comunidad internacional a ser “coherentes” con el derecho a la vida, a la soberanía y la autodeterminación de los pueblos y adopten medidas prácticas para contrarrestar “esa política genocida y guerrerista que causa sufrimiento y desestabilización”.

