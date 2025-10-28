Bukele y sus voceros repiten que los gobiernos anteriores no hicieron nada. Esa afirmación es totalmente falsa

Compartir

Por David Alfaro

28/10/2025

Basta revisar los datos. Tanto ARENA como el FMLN hicieron mucha obra estructural. Pero tomemos como ejemplo los dos gobiernos del FMLN (2009–2019) cuando se ejecutaron múltiples obras de infraestructura en todo el país, sin propaganda ni luces ni cadenas nacionales. A continuación, un repaso de algunos de los principales puentes construidos o rehabilitados por el Ministerio de Obras Públicas (MOP) en ese período:

PRINCIPALES PUENTES construidos (2009–2019):

🔸2010 – Puente Melara (río Huiza, cantón Melara, Puerto de La Libertad). Estructura de acero instalada por el MOP; inaugurada el 22 de noviembre de 2010.

🔸2010 – Puente modular sobre el río San Antonio (carretera del Litoral, La Libertad). Puente tipo Acrow, doble vía; colocado por el MOP tras los daños ocasionados por lluvias (10 de noviembre de 2010).

🔸2010 – Puente metálico La Quesera (cantón La Quesera, San Vicente). Sustituyó al puente destruido por la tormenta Ida; inaugurado en diciembre de 2010.

🔸2011 – Puente sobre el río Machacaía (entre San Sebastián y San Lorenzo, San Vicente). Puente modular tipo Bailey, de entre 29 y 37 metros; inaugurado en enero de 2011.

🔸2011 – Puente modular sobre el río Tepechapa (Tenancingo / Cuscatancingo). Instalado por el MOP en febrero de 2011.

🔸2012 – Puente moderno de Ateos (estructura UNIBRID, 68.4 m). Inaugurado el 24 de mayo de 2012.

🔸2013 – Puente metálico sobre el río Quezalapa (entre Suchitoto y Cinquera). De 138.3 m, inaugurado el 14 de mayo de 2013.

🔸2013 – Dos puentes sobre el río Copapayo (La Libertad–Sonsonate). Construidos y entregados en julio de 2013.

🔸2016 – Puente Tamulasco (San Francisco Lempa, Chalatenango). Habilitado el 22 de junio de 2016; 44 m de longitud.

🔸2016 – Puente La Palma–Citalá (Chalatenango). De concreto postensado, 40.75 m; entregado el 2 de agosto de 2016.

🔸2016 – Puente de Chapeltique (San Miguel). Incluido en el plan de inversión vial 2016.

🔸2016 – Puente Agua Fría (San Francisco Gotera, Morazán). De 10.4 m, también en las obras de 2016.

🔸2016 – Puente Cutumayo (Verapaz–San Vicente). Aproximadamente 30.48 m; parte del reporte de obras 2016.

🔸2017 – Puente El Progreso (río Lempa, conecta San Pablo Tacachico y Nueva Concepción, Chalatenango–La Libertad). Entregado en julio de 2017; uno de los más largos construidos por el MOP desde 2009.

🔸2017 – Puente San Isidro (Chalatenango). Proyecto de gran envergadura planificado entre 2016 y 2017.

🔸2018 – Puente La Prosperidad (río Motochico, Chalatenango). De 75 m; inaugurado en diciembre de 2018.

🔸2018 – Diversas reconstrucciones y habilitaciones de puentes registradas en los reportes del MOP de ese año.

🔸2019 – Puente sobre el río Torola (Morazán), conocido como “María Chichilco”. Estructura metálica de 94 m inaugurada en diciembre de 2019.

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) lanzó el proyecto de diseño y construcción antes de 2019, y las labores principales comenzaron ese mismo año, todavía con el FMLN en el poder. La inauguración ocurrió en diciembre de 2019, ya durante el gobierno de Bukele, pero la obra fue planificada, financiada y ejecutada en gran parte por la gestión anterior. En resumen: el FMLN inició y avanzó el proyecto, mientras que Bukele solo lo terminó e inauguró.

👉 Gerson Martínez, ministro del MOP (2009-2019) fue reconocido por impulsar un modelo de transparencia, participación comunitaria y obras con sentido social, además de modernizar el MOP y crear el FOVIAL 2 para mantenimiento vial.

👉 Si en diez años, sin grandes presupuestos ni propaganda, se construyeron estas obras, ¿qué ha hecho Bukele con seis presupuestos generales, préstamos por más de 15 mil millones de dólares y un manejo total que supera los 55 mil millones en más de seis años de gobierno?

Me gusta esto: Me gusta Cargando...