“Los ingresos de la gente ya no alcanzan para los costos de vida”: Claudia Ortiz

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

La diputada por VAMOS, Claudia Ortiz, manifestó hoy en ´Encuentro con Julio Villagrán´ que es importante identificar la economía real de las personas y proponer una solución integral desde el Gobierno, ya que hoy por hoy, los ingresos de la mayoría de salvadoreños no son suficientes para el costo de vida.

«Para el salvadoreño es frustrante el hecho que ponemos todo el esfuerzo, trabajamos de sol a sol, pasamos horas en el tráfico, pero el resultado no es correspondiente al esfuerzo. Ahí es donde la economía tiene que tener mejores condiciones no para un poquito, sino para todos», comentó Ortiz.

Esto, tomando como base que, en El Salvador, el salario mínimo es de $408 sin descuentos de ley y la canasta básica alimentaria según la Oficina Nacional de Estadística y Censos (ONEC), es de $250 dólares en la zona urbana y $190 en el área rural al cierre de septiembre. A esto, se le suma el pago de los servicios básicos como energía eléctrica, agua, vivienda, etc., por ende, los ingresos no son suficientes.

En 2024, según la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples del Banco Central de Reserva (BCR), de los aproximadamente 2 millones de hogares en El Salvador, más de 182 mil viven en pobreza extrema. Es decir, casi 1 de cada 10 hogares apenas logra cubrir la canasta básica.

Registros de pobreza extrema ha reportado un aumento durante los últimos cuatro años: en 2021, se tenían 151 mil hogares en pobreza extrema; en 2022, 170,400; para 2023, 177,200 y para 2024, 182,200.

En ese sentido, Claudia Ortiz sostuvo que los datos no sorprenden por la forma en cómo se ha manejado la economía. “Los ingresos de la gente ya no alcanzan para los costos de vida. Desde 2021 decimos que el costo de vida ya tiene una tendencia al alza, también lo decían organizaciones especializadas en economía”.

La legisladora sostuvo que cuando un Gobierno ve que eso pasa, “tiene que tomar medidas que sean efectivas especialmente para proteger a la población más vulnerable para que no caiga en la pobreza (extrema)”.

Sobre el tema económico “hay que tomar medidas más allá de meras activaciones de marketing, medidas estructurales que cambien el sistema que generan esas dificultades. Si se tiene un alza en el costo de la vida y, además, los programas sociales se van desmantelando, la gente (entra) en caída libre; en lugar de ir avanzando en la reducción de la pobreza en el país, hemos retrocedido bastante”.

En ese sentido, añadió Ortiz, la visión de VAMOS es generar un estado de bienestar para El Salvador que busca proteger a las personas en sus etapas “más vulnerables”, pero “se necesita tener un estado democrático, realizar una reforma fiscal para que las personas que tienen más paguen proporcionalmente lo que corresponde”.

