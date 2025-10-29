Canciller de Cuba en ONU dijo que representante de EEUU miente

Compartir

Naciones Unidas/Prensa Latina

El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, refutó este martes el discurso del representante permanente de Estados Unidos ante la ONU durante en el debate del proyecto de resolución sobre la necesidad de poner fin al bloqueo.

Deseo presentar una cuestión de orden con arreglo a los artículos 71 y 68 del Reglamento, dijo el ministro de Relaciones Exteriores mientras Michael Waltz hablaba enta el plenario.

«El representante permanente de Estados Unidos no solo miente desviándose sustinativamente del tema, sino que se expresa de manera grosera y prepotente contra su presidencia (en referencia a la presidenta de la Asamblea Genral Annalena Baerbock)», añadió al insistir que sus palabras van «contra la dignidad de esta asamblea y de los estados miembros».

Lo hace -subrayó- con una incultura, rudeza y grosería que no se admite en este magno y democrático recinto.

«Señor Waltz esta es la Asamblea General de las Naciones Unidas no es un grupo de Signal ni es la Cámara de Representantes», concluyó.

En medio de un desfile de oradores en este primer día de debate, en el que países y grupos de países argumentaron acerca del impacto del bloqueo económico, comercial y fianciero a la isla, la resiliencia de su pueblo y el papel de la mayor de las antillas en la cooperación internacional, Waltz fue el punto discordante.

El canciller Bruno Rodríguez encabeza la delegación cubana que se encuentra en Nueva York para participar hasta mañana en la discusión y votación del proyecto de resolución de la Asamblea General que llama levantar el bloqueo de Estados Unidos.

“Defenderemos la #VerdadDeCuba y de la comunidad internacional, que el gobierno de EEUU pretende manipular y cambiar bajo presiones sin precedentes”, señaló Rodróguez la víspera en la red social X.

Su camarilla política corrupta teme quedar nuevamente aislada por la condena de la abrumadora mayoría de la ONU contra sus medidas de asfixia económica y de sufrimiento contra el pueblo cubano, advirtió el canciller, quien utilizó la etiqueta #TumbaElBloqueo.

Es la trigésimo tercera ocasión en que se debate una propuesta que argumenta la necesidad de terminar con este cerco unilateral, impuesto hace más de seis décadas por sucesivas administraciones demócratas y republicanas, sin distinción.

La comunidad internacional de forma inequívoca ha rechazado el bloqueo que, el pasado año, solo encontró el apoyo de dos países, Estados Unidos y su aliado Israel, frente a la abrumadora mayoría de otros 187 que se opusieron.

De acuerdo con datos oficiales, el bloqueo ha provocado daños y perjuicios por siete mil 556 millones de dólares en el último año, lo que supone un incremento del 49 por ciento respecto al período anterior.

Cuba confía en triunfo contundente en votación

El canciller Bruno Rodríguez consideró que Cuba está por lograr un triunfo contundente en la votación en ONU contra el bloqueo de Estados Unidos, durante una entrevista publicada el martes en el diario mexicano La Jornada.

“Será una victoria contundente del derecho internacional de los pueblos del sur que se oponen a estas políticas represivas”, dijo el ministro de Relaciones Exteriores, al contestar sobre qué representa el sufragio ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, previsto para mañana.

A su juicio, también resultará importante “para países que están en la condición de aliado, incluso dentro de la propia Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), de Estados Unidos para definir su margen de independencia y hasta dónde llega el ejercicio de su soberanía”.

Destacó, asimismo, la relevancia para todos los estados de obtener “un resultado que convalide el lugar central que la comunidad internacional confiere a la igualdad soberana de los países como piedra angular del actual orden mundial” y a la validez de los principios de la Carta de ONU.

“Será una victoria de nuestro pueblo en un momento difícil de nuestra historia, de nuestra capacidad, no sólo de resistencia, sino de creación también y de la lealtad, de la perseverancia, del optimismo, que es parte de nuestra cultura”, aseveró.

“De nuestra unidad nacional en defensa de la independencia y del muy amplio consenso social que tiene nuestro gobierno”, agregó el canciller, al subrayar que constituirá “una victoria de la Revolución”.

Al preguntársele sobre la amenaza de aranceles o sanciones por parte de Estados Unidos “a todos que sean desobedientes” y el momento que vive el hemisferio, Rodríguez contestó que se trata de uno de los peores, pues “parece en algunos aspectos un retorno al pasado”.

“O al menos la pretensión de obligarnos a todos a regresar en el tiempo. Esfuerzo inútil ante la acumulación histórica y la obsolescencia del modelo unipolar. Intentos muy anclados en la guerra fría, en el macartismo y en las peores coyunturas de la sociedad estadounidense”, señaló.

“Y las Naciones Unidas, reflejo del orden actual, necesitadas de ser defendidas, preservadas y, al mismo tiempo, objeto de una profunda reforma, incluso estructural, más allá de la demolición de las instituciones de Bretton Woods y la construcción de otra arquitectura financiera”, apuntó.

Mencionó a América Latina y el Caribe, necesariamente conectada con el norte del continente y necesitada también de ser tratada como igual, de hacer prevalecer la libre determinación de los pueblos, “frente a este revertir a la política de cañonera, de la doctrina Monroe”.

Aludió al “inusitado, extremo y extraordinario despliegue militar estadounidense en el sur del Caribe”, “absolutamente innecesario y probablemente muy dañino para el propio interés nacional de Washington, pero que constituye a nuestro juicio una amenaza castrense real”.

Dijo que puede “tener consecuencias incalculables, impredecibles, en las que Cuba siempre estará junto a nuestra hermana Venezuela en cualquier circunstancia”.

