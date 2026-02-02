Siniestros viales incrementan un 35% en enero 

Compartir

Saúl Méndez

Colaborador

El Observatorio Nacional de Seguridad Vial (ONASEVI) reportó que, en lo que va de 2026, se han contabilizado 2,006 siniestros viales, lo que representa un incremento del 35% en comparación con el mismo período de 2025. Estos hechos han dejado un saldo de 1,242 personas lesionadas, un 34% más, y 119 fallecidos, cifra que refleja un aumento del 45% respecto al año anterior.

En contraste, las autoridades registraron 164 personas detenidas por el delito de conducción peligrosa, lo que supone una reducción del 11% en relación con el mismo período de 2025.

Entre las principales causas de los siniestros viales se mantiene la distracción al volante, con 460 casos reportados y un saldo de 36 víctimas mortales. Le sigue la invasión de carril, con 365 incidentes, que han cobrado la vida de 16 personas.

Respecto al tipo de percance, las colisiones concentran el 39% de las muertes registradas, seguidas por los atropellos, que representan el 40%, mientras que los choques corresponden al 11.82% de los decesos.

Los motociclistas continúan siendo el grupo más vulnerable en las vías. De los 276 accidentes registrados en los que estuvieron involucradas motocicletas, 18 personas fallecieron y 263 resultaron lesionadas. Las principales causas identificadas en este sector incluyen la distracción al conducir, la invasión de carril, la falta de distancia reglamentaria, el exceso de velocidad y la desobediencia a las señales de tránsito.

Asimismo, los peatones representan una proporción significativa de las víctimas fatales, con 48 fallecidos en lo que va de 2026. A esta cifra se suman cuatro ciclistas que también han perdido la vida en hechos viales.

San Salvador se mantiene como el departamento con mayor número de siniestros, al registrar un total de 578 casos en el período analizado.

