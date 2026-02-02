En Cripta de Catedral recuerdan mensaje profético de monseñor Romero

Compartir

Saúl Méndez

Colaborador

La comunidad de la Cripta de la Catedral Metropolitana de San Salvador conmemoró el IV domingo del Tiempo Ordinario con una misa presidida por el padre Erick Ramos. Durante la celebración se proclamaron las lecturas correspondientes a la profecía de Sofonías (2,3; 3,12-13), la primera carta del apóstol san Pablo a los Corintios (1,26-31) y el evangelio según san Mateo (5,1-12a).

En el marco de la eucaristía también se recordó una homilía pronunciada por monseñor Romero en 1978, en la que hizo un llamado a la conversión. En ese mensaje, denunció la idolatría del dinero y del poder como factores que alejaban al pueblo de Dios, e invitó a una renovación espiritual basada en la fidelidad a Cristo.

Inspirado en la profecía de Sofonías, el mensaje retomó la figura del “resto” de Israel, subrayando que la Iglesia no está llamada a conformarse con grandes multitudes, sino a ser un “pueblo pobre y humilde”, auténtico y fiel a los valores del Evangelio.

Asimismo, se evocó la denuncia de las injusticias sociales presente en el mensaje de los profetas y la vínculo con la realidad de desigualdad que vivía El Salvador en aquella época y que, según se señaló, continúa vigente en distintos ámbitos.

Finalmente, se hizo énfasis en la autenticidad de la fe cristiana y destacó que la calidad del compromiso y la sinceridad en la búsqueda de Cristo son más relevantes que el número de fieles.

