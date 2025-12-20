Médicos en año social Ad honorem en Hospital El Salvador

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Un grupo de 250 médicos en año social denunciaron que el Ministerio de Salud, sin explicarles nada, les hicieron firmar una hoja de registro, en la que establece que estaban asignados Ad honorem en el Hospital El Salvador.

“Hay una buena parte que obligatoriamente haremos el año social en el Hospital El Salvador sin derecho a hacerlo en alguna ONG, o de lo contrario es de someterse al proceso desde cero el próximo año”, expresaron.

Asimismo, manifestaron que desconocen si serán asignados a funciones de interno o telemedicina, algunos al momento de pasar a elegir una unidad para la plaza de año social ya estaban agotadas en todas las regiones, es decir, fueron asignadas por “cuello”

“Entre 200 a 300 personas quedaron Ad Honorem, sin ninguna remuneración en el Hospital El Salvador, o que se esperan al otro año que haya más plazas, no les dejaron buscar ONG”, sostuvieron los médicos.

El sábado 6 de diciembre, los estudiantes de medicina aptos para el año social se sometieron al examen para optar por un cupo en el internado rotatorio; fueron cerca de 1,000 los que se sometieron a la prueba.

Los médicos en año social cuestionaron al presidente de la República, Nayib Bukele, quien el 13 de junio de 2019 le expresó a la entonces ministra de Educación, Ana Orellana, que discutirían la situación de los médicos residentes y los internos en el sistema público de salud, ya que una de sus promesas fue otorgar plazas remuneradas a todos estos médicos.

En los gobiernos anteriores, cada hospital tenía presupuesto asignado para la contratación de internos, es decir, doctores en último año de medicina de la Universidad de El Salvador (UES), y todos rotaban por los principales hospitales de tercer nivel, entre los cuales está, San Rafael, San Juan de Dios y Zacamil.

“Después empezaron a cobrar por la especialidad, ahora te filtran con un examen, no tienes derecho a respuesta y te mandan donde ellos quieren, con la amenaza de que si no pierdes tus años de estudio. De igual manera es prohibido quejarse porque si no adiós tus años de estudio”, manifestó uno de los afectados.

