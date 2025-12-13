Página de inicio » Nacionales » CO-MADRES cumple medio siglo de lucha por la verdad y la justicia 

CO-MADRES cumple medio siglo de lucha por la verdad y la justicia 

Redacción Nacionales 13 diciembre, 2025 Nacionales, Portada Comentarios desactivados en CO-MADRES cumple medio siglo de lucha por la verdad y la justicia  318 Vistas

Compartir
        

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

El Comité de Madres y Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Asesinados Políticos de El Salvador Monseñor Óscar Arnulfo Romero (CO-MADRES) cumplió 50 años de lucha y de brindar el apoyo a aquellas personas que buscaron y siguen buscando a sus familiares asesinados y desaparecidos y que necesitan acompañamiento.

La presidenta de CO-MADRES, Lucy Rivas, dijo que estos 50 años han sido parte significativa de la historia salvadoreña, al brindar ayuda humanitaria a toda persona que la necesitara en medio de la violencia extrema de los años ochenta, sin importar si era soldado, guerrillero o civil, ninguna vida fue ajena o indiferente.

“Celebramos medio siglo de lucha que nació luego de la masacre estudiantil del 30 de julio de 1975, por la necesidad de buscar a nuestros hijos, hermanos, padres, esposos y familiares asesinados y desaparecidos durante la época de la represión contra los más desposeídos, y la convicción de defender la vida, justicia y dignidad humana frente a la dictadura militar”, expresó.

Asimismo, destacó que parte de esa memoria está preservada en el repositorio institucional digital, el cual resguarda documentos históricos del conflicto armado y que lograron digitalizar con el apoyo de la cooperación de Naciones Unidas en coordinación de Swisspeace, este esfuerzo garantiza que las huellas de la lucha y de quienes confiaron en CO-MADRES sigan vivas y accesibles para las nuevas generaciones.

Rivas denunció que en este medio siglo han enfrentado dificultades como persecuciones, amenazas de destrucción de los archivos y carencias de todo tipo, pero siguen firmes, sostenidas por la esperanza y el compromiso con la verdad y la justicia.

“Recordamos también a las madres y compañeros que hoy no pueden estar presentes, pero cuya fuerza y amor nos inspiran a continuar; en especial evocamos la memoria de San Óscar Arnulfo Romero, quien en vida nos dio su respaldo, su palabra y su ejemplo de compasión y justicia”, sostuvo.

Según la presidenta de CO-MADRES, después de 50 años continúan como defensoras de derechos humanos, siguen brindando protección, apoyo y acompañamiento a las madres y familiares que lo necesitan, inmersas en las comunidades cuya realidad muy pocos conocen, donde hay madres que pasan necesidades y a veces no tienen ni qué comer.

CO-MADRES consideró necesaria la Ley de Justicia Transicional en beneficio de las víctimas del conflicto armado, cuyos familiares continúan esperando verdad y justicia por sus seres queridos; la Asamblea Legislativa tiene suficientes insumos, ya que en tres ocasiones han presentado un anteproyecto de ley, pero continúan sin ninguna respuesta.

Tags

Ver también

“No hay políticas públicas sociales, solo le dan palo”: Francisco Lira

Compartir        Redacción Nacionales @DiarioCoLatino Sobre la intensificación de los decomisos de la mercadería a los vendedores …

© 1890-2025 Diario Co Latino | Todos los derechos reservados. Publicación de la Sociedad Cooperativa de Empleados de Diario Latino de R. L.