CO-MADRES cumple medio siglo de lucha por la verdad y la justicia

Compartir

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

El Comité de Madres y Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Asesinados Políticos de El Salvador Monseñor Óscar Arnulfo Romero (CO-MADRES) cumplió 50 años de lucha y de brindar el apoyo a aquellas personas que buscaron y siguen buscando a sus familiares asesinados y desaparecidos y que necesitan acompañamiento.

La presidenta de CO-MADRES, Lucy Rivas, dijo que estos 50 años han sido parte significativa de la historia salvadoreña, al brindar ayuda humanitaria a toda persona que la necesitara en medio de la violencia extrema de los años ochenta, sin importar si era soldado, guerrillero o civil, ninguna vida fue ajena o indiferente.

“Celebramos medio siglo de lucha que nació luego de la masacre estudiantil del 30 de julio de 1975, por la necesidad de buscar a nuestros hijos, hermanos, padres, esposos y familiares asesinados y desaparecidos durante la época de la represión contra los más desposeídos, y la convicción de defender la vida, justicia y dignidad humana frente a la dictadura militar”, expresó.

Asimismo, destacó que parte de esa memoria está preservada en el repositorio institucional digital, el cual resguarda documentos históricos del conflicto armado y que lograron digitalizar con el apoyo de la cooperación de Naciones Unidas en coordinación de Swisspeace, este esfuerzo garantiza que las huellas de la lucha y de quienes confiaron en CO-MADRES sigan vivas y accesibles para las nuevas generaciones.

Rivas denunció que en este medio siglo han enfrentado dificultades como persecuciones, amenazas de destrucción de los archivos y carencias de todo tipo, pero siguen firmes, sostenidas por la esperanza y el compromiso con la verdad y la justicia.

“Recordamos también a las madres y compañeros que hoy no pueden estar presentes, pero cuya fuerza y amor nos inspiran a continuar; en especial evocamos la memoria de San Óscar Arnulfo Romero, quien en vida nos dio su respaldo, su palabra y su ejemplo de compasión y justicia”, sostuvo.

Según la presidenta de CO-MADRES, después de 50 años continúan como defensoras de derechos humanos, siguen brindando protección, apoyo y acompañamiento a las madres y familiares que lo necesitan, inmersas en las comunidades cuya realidad muy pocos conocen, donde hay madres que pasan necesidades y a veces no tienen ni qué comer.

CO-MADRES consideró necesaria la Ley de Justicia Transicional en beneficio de las víctimas del conflicto armado, cuyos familiares continúan esperando verdad y justicia por sus seres queridos; la Asamblea Legislativa tiene suficientes insumos, ya que en tres ocasiones han presentado un anteproyecto de ley, pero continúan sin ninguna respuesta.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...