ICAED recuerda que la desaparición forzada es un crimen reprobable

En el Día Internacional de los Derechos Humanos, la Coalición Internacional contra las Desapariciones Forzadas (ICAED) recordó a todos los gobiernos que la desaparición forzada es un crimen reprobable contra la humanidad, un mal que nunca puede ni debe ser justificado.

El ICAED señaló que en naciones como Argelia, Sri Lanka, Pakistán, Nepal, Bangladesh, Argentina, México, Colombia, Guatemala, El Salvador, Perú, Filipinas, y muchas más, la impunidad acecha como un espectro oscuro, lo que permite a los perpetradores caminar libremente mientras las familias sufren en implacable agonía y desesperación, y demasiados casos siguen sin resolverse mientras las voces son silenciadas.

“Escuchamos sus llamadas desesperadas por la verdad, justicia, responsabilidad y súplicas urgentes que resuenan a través de las profundidades de nuestras almas, honramos los recuerdos de las víctimas cuyas vidas fueron devastadas por varias violaciones, ofrecemos nuestras voces a los seres queridos atrapados en una pesadilla interminable de sombras y silencio”, expresó la Coalición.

El Congreso Mundial sobre Desapariciones Forzadas, en el que participaron Estados, oenegés y familias de víctimas, fue un testimonio del continuo crimen de desapariciones forzadas que requiere una determinación colectiva de todas las partes interesadas para poner fin a esta enfermedad global, que nunca se repetirá en la historia.

A criterio de Edita Burgos, presidenta de ICAED, toda madre, cada familia de los desaparecidos vive en una prisión de incertidumbre, los seres queridos se han ido, pero la pelea no, el dolor es insoportable, pero la determinación es irrompible.

“El mundo no puede hacer la vista gorda, la comunidad internacional debe estar con nosotros, más fuerte que nunca, para garantizar que la desaparición forzada sea abolida de una vez por todas”, afirmó.

El ICAED hizo un llamado a todos los gobiernos para que superen su silencio e inacción, así como romper las cadenas de negación e impunidad; por lo cual, es urgente ratificar y aplicar plenamente el Convenio Internacional para la Protección de Todas las Personas contra la Desaparición Forzada (ICPPED), crear y fortalecer mecanismos para descubrir la verdad, hacer justicia y proporcionar reparaciones significativas a las víctimas y a sus familias afligidas.

Además, acabar con la despiadada intimidación y las represalias infligidas a valientes defensores de los derechos humanos, abogados y familias que luchan por encontrar a sus seres queridos.

