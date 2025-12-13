MARN pronostica lluvias en algunos sectores del AMSS en la noche de este sábado 

@DiarioCoLatino

Para este sábado 13 de diciembre se tiene previsto que por la mañana, el cielo este despejado, por la tarde, parcialmente nublado, con lluvias sobre la cordillera volcánica y zona norte.

Durante la noche, el cielo continuará parcialmente nublado, con lluvias con posible actividad eléctrica en la zona paracentral y central, incluyendo sectores del AMSS.

El viento estará variando de 10 a 20 km/h, con ráfagas de 30 km/h. Las temperaturas mantendrán el ambiente muy cálido durante el día, y fresco por la noche y la madrugada. Las condiciones atmosféricas son dominadas por el flujo del este acelerado y una vaguada prefrontal.