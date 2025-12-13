Página de inicio » Nacionales » MARN pronostica lluvias en algunos sectores del AMSS en la noche de este sábado 

13 diciembre, 2025

Para este sábado 13 de diciembre se tiene previsto que por la mañana, el cielo este despejado, por la tarde, parcialmente nublado, con lluvias sobre la cordillera volcánica y zona norte.
Durante la noche, el cielo continuará parcialmente nublado, con lluvias con posible actividad eléctrica en la zona paracentral y central, incluyendo sectores del AMSS.
El viento estará variando de 10 a 20 km/h, con ráfagas de 30 km/h. Las temperaturas mantendrán el ambiente muy cálido durante el día, y fresco por la noche y la madrugada. Las condiciones atmosféricas son dominadas por el flujo del este acelerado y una vaguada prefrontal.

