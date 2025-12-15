Recriminan a Asamblea Legislativa en El Salvador

Compartir

San Salvador/Prensa Latina

La Asamblea Legislativa de El Salvador aprueba leyes para favorecer a un grupo de poder y no a lo que la gente necesita, aseveró la diputada opositora por el partido Vamos, Claudia Ortiz.

Ortiz, considerada una presidenciable para las elecciones de febrero de 2027, cuestionó, además, las reformas constitucionales aprobadas en julio de este año y calificó esa acción como lo “más lamentable de esta legislatura”.

La diputada lamentó que las reformas y leyes adoptadas por el foro unicameral no siguieran el curso establecido y se adoptaran mediante dispensa de trámite, sin un proceso de debate adecuado.

“De parte del trabajo legislativo, lo que hemos observado es una cantidad de leyes impopulares y que aun así siguieron adelante… reformas constitucionales, que es de los eventos más relevantes, lamentables de esta Asamblea Legislativa, donde se reformó la Constitución por dispensa de trámite”, aseveró.

Ortiz, una crítica constante del gobierno del presidente Nayib Bukele, es vista con opciones de competir por la butaca presidencial, lo cual ganó mas relevancia luego de que dijera que “todas las opciones están sobre la mesa”.

El bloque oficialista (54 de 60 diputados) ignoró propuestas clave presentadas por Vamos, orientadas a temas como educación, salud y medio ambiente, lamentó.

Entre las iniciativas que no fueron discutidas, mencionó el proyecto de Mega Escuelas y una propuesta para que el ministro de Obras Públicas rinda cuentas por la problemática en Los Chorros, un viaducto en construcción con grandes inversiones.

La diputada acusó a la Asamblea de usar la mayoría oficialista para bloquear cualquier iniciativa que no emane del Ejecutivo.

“Estamos viendo a una Asamblea Legislativa que ya no le importa saltarse la Constitución… es una distorsión del ejercicio del poder, porque que un partido tenga la mayoría no implica que se va a encaprichar y no dejar pasar nada más”, subrayó.

La parlamentaria se refirió a la falta de transparencia en el foro y aseguró que “los que le dicen que no a la transparencia son ellos, los que le dicen que no a educación y salud para que sus presupuestos no se traspasen a otras cosas, son ellos”, reclamó.

Sostuvo que la mayoría de Nuevas Ideas en el foro actúa como un “muro de contención” para frenar propuestas de otras agrupaciones con representación en esa cámara o independientes.

“¿Vamos a seguir permitiendo una Asamblea de “puya botones”, como les dice la gente, donde aprueban préstamos todas las semanas, donde hay reservas de información y donde la austeridad se ve para la gente, pero no en lo que les conviene a los que están gobernando?”, preguntó.

Según una reciente encuesta Gallup, el 62 por ciento de las salvadoreños no tiene inclinación partidista y su decantación en 2027 pudiera alterar la composición del foro legislativo y hacerlo mas balanceado, consideran analistas.

