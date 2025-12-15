Realizan vigilia para exigir la libertad de defensores de DDHH

Compartir

En el contexto del Día de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ciudadanos organizados realizaron una vigilia en la Plaza Libertad, en el Centro Histórico de San Salvador, para exigir la liberación de los defensores de derechos humanos que han sido detenidos por el Gobierno actual.

Fueron ciudadanos organizados quienes alzaron la voz para exigir la libertad de Alejandro Henríquez, y el pastor José Ángel Pérez, detenidos en mayo de este año, luego que protestaron pacíficamente frente a la residencia presidencial para “implorar que la Comunidad El Bosque no fuese desalojada de sus terrenos”.

También, los ciudadanos pidieron la liberación de Ruth Eleonora López, quien ha sido reconocida internacionalmente como férrea defensora de derechos humanos e incómoda al Gobierno de Bukele por pedir transparencia y rendiciones de cuentas.

También, la vigilia estuvo presente el nombre del abogado constitucionalista, Enrique Anaya, detenido en junio de este año acusado del supuesto delito de Lavado de dinero, pero que fue férreo crítico de las políticas de Bukele.

El defensor de derechos humanos, Fidel Zavala, también fue detenido y acusado de estafa. Zavala fue uno de los que denunció las torturas y malos tratos dentro de las cárceles salvadoreñas en régimen de excepción, los ciudadanos también pidieron su liberación.

Gloria Anaya, del colectivo de derechos humanos Herbert Anaya Sanabria, manifestó que la detención de estos defensores se da en un contexto donde ellos han sido las voces disidentes, como en el tema de la transparencia, minería, estado de derecho, democracia y derechos humanos. Pues el Gobierno de Bukele, enlistó Anaya, se ha caracterizado por socavar procesos democráticos, concentrar el poder y volar los derechos humanos.

«En nuestro país estamos siendo víctimas de un proceso dictatorial y despojo», comentó Anaya frente a la Plaza Libertad.

También, la madre de Carlos Ernesto Santos Abarca, Enryda Abarca, se presentó a la vigilia de denuncia para exigir públicamente a las autoridades que busquen a su hijo desaparecido, que este 1 de enero de 2026 tendrá 4 años desaparecido. El Gobierno y el Ministerio de Seguridad la ha ignorado, y a través de las redes sociales ha sido cruelmente atacada por los seguidores del gobierno.

