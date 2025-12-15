Ciudadanos realizan vigilia esta noche para pedir la liberación de defensores de DDHH

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino La noche de este domingo, ciudadanos organizados realizaron una vigilia en la Plaza Libertad del Centro Histórico de San Salvador para exigir la liberación de los defensores de derechos humanos que han sido detenidos por el Gobierno actual. Fueron ciudadanos organizados quienes alzaron la voz para exigir la libertad de Alejandro Henríquez, el pastor José Angel Pérez, Ruth Eleonora López, Enrique Anaya, Fidel Zavala y otros que que han sido detenidos por el Gobierno por el hecho de ser defensores de derechos.

Gloria Anaya, del colectivo de derechos humanos Herbert Anaya Sanabria señaló que la detención de estos defensores se da en un contexto donde ellos han sido las voces disidentes, como en el tema de la transparencia, minería, estado de derecho, democracia y derechos humanos. Pues el Gobierno de Bukele, enlistó Anaya, se ha caracterizado por socavar procesos democráticos, concentrar el poder y volar los derechos humanos. «En nuestro país, estamos siendo víctimas de un proceso dictatorial y despojo», comentó Anaya frente a la Plaza Libertad. La vigilia se da como una forma de denuncia pública ante la ciudadanía. Los ciudadanos sostienen que los defensores arribas mencionados fueron detenidos arbitrariamente.

También, la madre de Carlos Ernesto Santos Abarca, Enryda Abarca se presentó a la vigilia de denuncia para exigir públicamente a las autoridades que puedan encontrar a su hijo desaparecido, que este 1 de enero de 2026, tendrá 4 años desaparecido.

