Ultraderechista José Antonio Kast gana elecciones presidenciales en Chile

SANTIAGO/Xinhua

El ultraderechista José Antonio Kast ganó este domingo las elecciones presidenciales en Chile, el segundo mandatario de derecha luego de Sebastián Piñera (2010-2014 y 2018-2022) desde el retorno a la democracia, tras derrotar a la izquierdista Jeannette Jara, según los últimos datos del Servicio Electoral (Servel) de Chile.

La izquierdista Jeannette Jara reconoció la tarde de este domingo su derrota ante el candidato ultraderechista José Antonio Kasten, en la primera elección presidencial con voto obligatorio en la historia de Chile.

El Servel informó que con el 95,18 por ciento de las mesas escrutadas, Kast alcanzó el 58,30 por ciento, frente al 41,70 por ciento para Jara, una cifra irremontable para el ente electoral del país sudamericano.

“La democracia habló fuerte y claro. Me acabo de comunicar con el presidente electo José Antonio Kast para desearle éxito por el bien de Chile”, dijo Jeannette Jara, exministra del Trabajo y Previsión Social del Gobierno del mandatario Gabriel Boric. Jeannette Jara, militante del Partido Comunista, agregó que “a quienes nos apoyaron y fueron convocados por nuestra candidatura, tengan claro que seguiremos trabajando por avanzar en una mejor vida en nuestra patria. Juntos y de pie, como siempre lo hemos hecho”. Kast fue diputado y es líder del Partido Republicano y tras su tercera postulación se transformó en presidente electo de Chile, el segundo de derecha desde el retorno a la democracia en 1990 luego de Piñera y el primero que votó por el “Sí” a la continuidad de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) en el plebiscito de 1988.

Unos 15,7 millones de ciudadanos fueron convocados para decidir quién va a dirigir los destinos de la nación durante los próximos cuatro años. Desde 2022 en Chile el sufragio es obligatorio y quien no asista a las urnas está expuesto a pagar una multa, a menos que demuestre alguna de las excusas consideradas válidas por el Servicio Electoral (Servel).

