Sí, así como lo dice el titular de este editorial, el presidente Nayib Bukele ha recibido su primera derrota internacional, luego de que expertos en derecho internacional en España, y en solidaridad a dos exiliados salvadoreños perseguidos por el régimen de Bukele, obligaron a la INTERPOL a eliminar la alerta roja contra sus defendidos.

Se trata de Ivania Cruz y Rudy Joya, ambos exiliados en España, luego de que, estando de gira en España, recibieron la noticia de allanamientos a sus viviendas y oficinas, además de una orden de captura.

Cruz y Joya son dirigentes de la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios (UNIDEHC), al igual que Zavala, quien se encuentra preso por denunciar torturas y homicidios en los centros penales donde estuvo recluido, y tras salir libre lo denunció a través de UNIDEHC.

El equipo de UNIDEHC no solo defendió los derechos a la tierra como el caso de La Floresta, sino que representó a otros que denuncian capturas arbitrarias.

El trabajo de UNIDEHC le resultó incómodo al gobierno de Bukele, por lo que ordenó a su fiscalía perseguirlo. El primer capturado fue a Zavala, y luego Cruz y Joya, pero estos se encontraban de gira en España, denunciando las violaciones de los Derechos Humanos cometidos por el gobierno de Bukele, cuando salió la orden de captura para ellos.

El gobierno, en su persecución y hasta capricho por traer extraditados a Cruz y Joya, por medio de un juez pro Bukele, ordenó la alerta Roja con INTERPOL.

INTERPOL en España detuvo por 24 horas a Joya, pero no pudo extraditarlo porque tanto él como Ivania Cruz tienen un proceso de asilo pendiente, que les garantiza que no pueden ser deportados mientras esté en trámite el asilo.

El caso de Ivania y Rudy fue retomado por el Observatorio Internacional de la Abogacía, entidad que demostró que el caso de Ivania y Rudy era persecución política, y logró que la INTERPOL anulara la alerta roja.

Antes, expertos de la ONU, denunciaron que el caso no era otra cosa más que “REPRESIÓN TRANSNACIONAL”.

“La represión transnacional es cuando un gobierno persigue, intimida o silencia a sus disidentes, activistas o críticos que viven en el extranjero, usando tácticas como el ciberacoso, la vigilancia, la presión sobre familiares en el país de origen, la extradición forzada o incluso ataques físicos, a menudo coordinados con autoridades locales en otros países para violar derechos humanos fuera de sus fronteras”, señala la ONU.

Ivania Cruz dijo desde el exilio que ellos “fueron los primeros seleccionados con la aplicación de este término jurídico, “represión transnacional”; además, fue muy efectivo el mecanismo que el Observatorio Internacional de la Abogacía pone al servicio de un abogado para el trámite de la eliminación en INTERPOL”.

Bukele, incluso, ordenó al ministerio de Relaciones Exteriores nombrar un fiscal especial para procurar el apresamiento y extradición de Ivania y Joya, pero no lo logró.

Cruz dijo que el gobierno de Bukele no esperaba el respaldo para ellos, por parte del Observatorio Internacional de la Abogacía, y de muchas organizaciones internacionales.

“Esto quedará como un antecedente jurídico de que Bukele no puede utilizar el mecanismo de INTERPOL para seguir intimidando a las voces críticas, este antecedente jurídico se marcó desde el momento en que la ONU emitiera este nuevo concepto de represión transnacional para quienes en todo el mundo están defendiendo derechos”, expresó Ivania Cruz.

Sin lugar a duda, el levantamiento de la alerta roja contra Ivania Cruz y Rudy Joya, quienes valientemente siguen denunciando en España las violaciones de los derechos humanos, es una dura primera derrota internacional que recibe el gobierno de Nayib Bukele.

Enhorabuena para Ivania y Rudy, pero también para la justicia internacional.

