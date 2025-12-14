El Firpo regresa a una final y revive el clásico ante el Alianza

El estadio Sergio Torres fue testigo de una lucha intensa en el partido de vuelta de la serie de semifinales del Torneo Apertura 2025. El CD Águila se impuso 1-0, pero no fue suficiente para conseguir el boleto a la gran final, ya que el CD Luis Ángel Firpo había ganado el partido de ida, disputado el pasado domingo 7 de diciembre, con un marcador de 3-1.

A pesar de la insistencia de Águila por forzar el empate en el marcador global, los jugadores dirigidos por Marvin Solano supieron administrar la ventaja obtenida en el juego de ida en San Miguel. El único gol del encuentro para el conjunto emplumado fue anotado por el defensor Julio Sibrián, al minuto 51, desatando emoción en el sector de la afición aguilucha y generando tensión entre los hinchas del Firpo.

Cabe destacar que en el estadio Sergio Torres se registró un lleno total, con la afición de Firpo apoyando a su equipo en cada minuto. La emoción de la gente fue un factor clave para que los usulutecos mantuvieran la concentración en los momentos más importantes del partido.

El Clásico Nacional en la final

Con los resultados de las llaves de semifinales, el Torneo Apertura 2025 ya tiene a sus dos finalistas, CD Luis Ángel Firpo y Alianza FC. El conjunto albo no tuvo contemplaciones y goleó 3-0 al CD Cacahuatique, confirmando su superioridad en la serie. Los capitalinos ratificaron la ventaja obtenida en el partido de ida (2-1) y dominaron el encuentro con autoridad y contundencia. De esta manera, ambos equipos confirman su presencia en la gran final tras superar con autoridad sus respectivas series de semifinales, dejando en el camino a CD Águila y CD Cacahuatique en partidos cargados de intensidad, emoción y buen fútbol.

La final se disputará el próximo sábado 20 de diciembre en el Estadio Nacional Jorge “Mágico” González. Tras 12 años, el CD Luis Ángel Firpo regresa a una final de Primera División y se medirá ante Alianza FC en el partido decisivo por el título, dando lugar a un nuevo clásico que quedará marcado en la historia del fútbol salvadoreño.

