Palabra de El Señor invita a la conversión del corazón

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El padre José Antonio Cruz presidió la homilía de este domingo en la Cripta de Catedral Metropolitana de San Salvador, en su mensaje habló de la conversión que debe haber en cada uno de los corazones.

Cruz señaló que El Señor “lo puede todo”, incluso de transformar el corazón de aquel considerado gran pecador.

“El Evangelio y la palabra misma de Cristo nos impulsa a que debemos transformar el corazón de las personas. No nos habla de violencia, no nos habla de guerra, no nos habla de levantar la mano contra nuestros hermanos. Por muy malos que sean, siguen siendo hijos de Dios, siguen siendo nuestros hermanos”.

El religioso sostuvo que la palabra que se predicó este domingo, “sea motivo de alegría”. “Los caminos que llevamos llevan compromiso, ser cristiano es un estilo de vida que hemos recalcado siempre, un estilo de vida especial”.

En la procesión de ofrendas, la comunidad romeriana recordó a las víctimas de la Masacre de El Mozote. A 44 años de la masacre con mil víctimas civiles, en su mayoría niños y niñas, la comunidad de la Cripta presentó una luz que simboliza a Jesús recibiendo a las almas de las víctimas, las plegarias y el dolor aún incrustado en el corazón de sus familias y del pueblo, que siguen con la esperanza que la verdad, la justicia y reparación sean realmente cumplidas.

