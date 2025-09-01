La jornada 8 del fútbol mayor salvadoreño terminó con los invictos

Redacción Deportes
@DiarioCoLatino
La jornada 8 del fútbol salvadoreño jugada el fin de semana pasado, además de goleadas, dejó también sin invictos, luego de que Luis Ángel Firpo cayó, en Metapán, 1 a 2 frente a los Jaguares.
Los primeros en anotar fueron los toros del Firpo, pero, los jaguares remontaron el partido, luego de descanso del primer tiempo.
La novedad de la jornada dominical la firmaron los cafetaleros del Cachahuatique al encajarle cinco goles al Club Deportivo Hércules. El equipo de la mitología griega no supo enfrentar la fuerza de los cafetaleros y se fueron a casa con cinco goles en contra y 0 a favro.
Mientras, en el partido nocturno entre Club Deportivo FAS y el Inter FA, los tigrillos santanecos se impusieron 3 a 1 a los tecleños.
Otro equipo que disfrutó de la victoria fue Municipal Limeño, de Santa Rosa de Lima, que se impuso 1 a 0 al Zacatecoluca.
Mientras que Club Deportivo Platense y Fuerte San Francisco se conformaron con un empate 1 a 1.
Tabla Acumulada
CD FAS, con 19 puntos
Luis Ángel Firpo, con 18 puntos
Águila, con 14 puntos
Isidro Metapán, con 13 puntos
Alianza, con 12 puntos
Cacahuatique, con 11 puntos
Municipal Limeño, 10 con puntos
Hércules, con 8 puntos
Fuerte San Francisco, con 7 puntos
Platense, con 6 puntos
Inter FA, con 4 puntos
Zacatecoluca FC, con 3 puntos
Goleadores
La octava fecha Juan Argueta de Club Deportivo Cacahuatique se convierte en el líder de
goleo con 6 dianas. Yanci Maciel, de FAS en el segundo lugar con 5 dianas, y con 4 goles Styven Vásques, de Luis Ángel Firpo, Jomal Willimams, de Isidro Metapán.