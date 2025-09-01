Barcelona resbala a cuarto puesto de Liga española de fútbol

Compartir

Madrid/Prensa Latina

El Barcelona cedió este domingo un empate 1-1 ante el Rayo Vallecano por la tercera jornada de la Liga española de fútbol y resbaló al cuarto puesto de la tabla, encabezada por Real Madrid y Athletic Club.

Lamine Yamal al minuto 40 dio ventaja a los azulgranas desde el punto de penal y luego igualó para los madrileños Fran Pérez (67) en un encuentro marcado por los problemas con el sistema de videoarbitraje (VAR), inoperativo durante la primera mitad.

El portero Joan García debió emplearse en varias ocasiones para salvar la igualada de los catalanes, en especial en un mano a mano con Jorge de Frutos (m. 74).

La formación culé suma ahora siete puntos, a dos de los líderes, Real Madrid y Athletic, quienes tienen un pleno de nueve unidades, aunque los merengues exhiben una mejor diferencia de goles (más cinco contra más tres).

Este domingo el Athletic Club superó 2-1 al Betis en Sevilla y siguió así la estela del Real Madrid, puntero tras vencer el sábado al Mallorca (2-1) en el Santiago Bernabéu.

Una diana de Marc Bartra en propia puerta (60) adelantó a la escuadra de Ernesto Valverde en el estadio de La Cartuja y luego ampliaron la cuenta con otra perforación de Aitor Paredes (85). De nada sirvió que el franco-congoleño Cedric Bakambu (90+7) recortara distancias en el último suspiro.

El Celta de Vigo rescató un punto en el tiempo de descuento en Balaídos ante el Villarreal (1-1) y el Espanyol venció por 1-0 al Osasuna en Cornellá.

Resultados de la tercera

jornada:

Viernes:

-Elche — Levante 2-0.

-Valencia — Getafe 3-0.

Sábado:

-Alavés — Atlético de Madrid 1-1.

-Real Oviedo — Real Sociedad 1-0.

-Girona — Sevilla 0-2.

-Real Madrid — RCD Mallorca 1-2.

Domingo:

-Celta de Vigo — Villarreal 1-1.

-Betis — Athletic de Bilbao 1-2.

-Espanyol — Osasuna 1-0.

-Rayo Vallecano — Barcelona 1-1.

