Ciclista argentina Benedetti domina la ruta femenina de Asunción 2025

Asunción/Prensa Latina

La ciclista argentina Julieta Benedetti dio a su país la corona número 11 en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, al imponerse en la ruta femenina disputada sobre 106,4 kilómetros.

Benedetti logró un tiempo de 2:51.19 horas para ganar el primer título argentino en el ciclismo de ruta de la lid paraguaya, prevista hasta el sábado.

La medalla de plata quedó en poder de la ecuatoriana Natalie Verónica Revelo y la de bronce correspondió a la colombiana Natalia Garzón, ambas marcaron el mismo crono de la campeona.

Canadá oro en baloncesto 3×3

Canadá venció por 18-13 a México y conquistó el metal de oro en el baloncesto femenino 3×3 de los Juegos Panamericanos juveniles de Asunción 2025.

Las norteamericanas fueron lideradas por Gage Grassick con 11 puntos, en tanto las aztecas tuvieron en Anisa Jeffries (7) a su mejor exponente.

El bronce de esta modalidad quedó en las arcas de Paraguay, tras superar in extremis a Brasil por 16-15, en el match por el tercer escaño del podio.

Oro y plata para EEUU en clavados

Estados Unidos acaparó las medallas de oro y plata en la plataforma a 10 metros para damas del clavados de los Juegos Panamericanos juveniles de Asunción 2025.

Ellireese Niday conquistó el título con registro ganador de 360.10 puntos, mientras su compatriota Hannah Mclaughlin se llevó el metal plateado con 314.40.

En esta especialidad, la canadiense Katelyn Fung (311.10) alcanzó el bronce, en tanto las mexicanas Suri Cueva (310.20) y María Sánchez (309.20) finalizaron en la cuarta y quinta posiciones, respectivamente.

