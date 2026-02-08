PNC detiene a 5 sujetos que vapulearon hasta asesinar a un hombre en Zacatecoluca

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Este domingo, la Policía Nacional Civil (PNC) reportó el homicidio de un hombre de 29 años en Zacatecoluca, La Paz Este. Por el hecho, fueron detenidos 5 sospechosos.

La víctima es un hombre de 29 años, quien fue vapuleado por cinco hombres, tras una discusión mientras bebían alcohol, destacó la institución policial en sus redes sociales.

Los 5 sospechosos ya fueron capturados, se han identificado como: Pedro Antonio Deras Sánchez, 30 años; Andrés Abelino Hernández Rodríguez, 48 años; Geo Esnal Martínez Zelaya, 24 años; Santos Daniel Cañas Aguillón, 25 años e Isaías Eduardo Gavidia Ventura, 24 años. Todos serán remitidos por homicidio agravado.

Este homicidio ocurrido en el distrito de Zacatecoluca es el tercero del mes. El 6 de febrero, se registró el homicidio de un efectivo de la Fuerza Armada, quien falleció en cumplimiento del deber durante un procedimiento de contrabando de mercadería, en Metapán, Santa Ana Norte.

El 2 de febrero, la PNC reportó un homicidio en el cantón El Rebelde, distrito de San Vicente, San Vicente Sur. La víctima es un hombre de 33 años quien fue lesionado con arma de fuego.

Por el hecho, fueron detenidos: Christopher Josué Lazo Meléndez, de 18 años de edad y Juan Israel Lazo Martínez, de 26 años. “La investigación determinó que el móvil del crimen fue pasional, ya que la víctima acosaba a uno de los detenidos. Fueron capturados en Apastepeque, San Vicente Norte”.

En enero de este año, se registraron 4 homicidios en todo el territorio nacional. En el año 2025, las autoridades reportaron 82 muertes violentas.

En otro caso de intolerancia, la policía Nacional Civil detuvo a Erick Alexander Ramírez Vásquez, de 18 años de edad, quien lesionó a otro hombre con una hoja de afeitar en el cuello, causándole una herida profunda. La víctima de 48 años, bebía alcohol con Ramírez Vásquez, discutieron y luego ocurrió el ataque. Los hechos sucedieron en el caserío El Pital, cantón Entre Ríos, en Colón, La Libertad Oeste. El sujeto será remitido por el delito de homicidio en grado de tentativa.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...