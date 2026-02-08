Página de inicio » Nacionales » Este domingo continúan los vientos nortes 
Protección Civil emite un aviso por el ingreso de vientos nortes a escala nacional, ya que se generará bajas temperaturas en zonas montañosas. Foto Diario Co Latino/cortesía.

8 febrero, 2026

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales informa que para este domingo, el cielo estará despejado durante todo el día, y continuarán los vientos nortes.
Los Vientos Nortes mantendrán velocidad promedio de 10 a 20 km/h y ráfagas entre 30 y 45 km/h, más sensibles en el occidente del país.
Las temperaturas se mantendrán disminuidas. Las condiciones atmosféricas continuarán la influencia de sistemas de alta presión, orientando Vientos Nortes hacia El Salvador.

