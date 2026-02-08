Este domingo continúan los vientos nortes

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales informa que para este domingo, el cielo estará despejado durante todo el día, y continuarán los vientos nortes.

Los Vientos Nortes mantendrán velocidad promedio de 10 a 20 km/h y ráfagas entre 30 y 45 km/h, más sensibles en el occidente del país.

Las temperaturas se mantendrán disminuidas. Las condiciones atmosféricas continuarán la influencia de sistemas de alta presión, orientando Vientos Nortes hacia El Salvador.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...