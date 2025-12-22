Una noche para la historia: Firpo conquista el Apertura 2025

Compartir

Rebeca Henríquez

@RebeHenriquez

Luis Ángel Firpo conquistó la gloria del Apertura 2025. El club usuluteco escribió historia con letras doradas este fin de semana, al vencer en penales a Alianza y romper su hegemonía, un choque clásico cargado de emotividad y pasión.

Sobre los primeros 5 minutos del encuentro, Firpo mostró mayor carácter ante los blancos y obtuvo la primera oportunidad de tiro libre para intentar adelantarse en el marcador. Sin embargo, el esférico salió desviado por el travesaño sin oportunidad para los de Usulután.

A los 11’, Firpo volvió a advertir al cuadro capitalino desde tiro libre con el disparo de Víctor García, que conectó con el cabezazo de Styven Vásquez, acción que acabó muy cerca del poste derecho del arquero paquidermo, Mario González.

Luego de 20 minutos en el “Mágico” González, los pamperos mantenían el dominio del esférico, ante un Alianza que era sometido con pases colectivos por bandas, sin precisión y sin oportunidad de provocar peligro en el área de Felipe Amaya, portero de oriente.

El 7 de los toros, Styven Vásquez, encontró un balón aéreo sobre los 25’ tras el pase de Herson Rodríguez, con el cual Firpo siguió en busca del gol para afianzarse.

A los 41’, Anyelo Rodríguez protagonizó una de las más importantes de Alianza en el primer tiempo.

El jugador con balón por la banda izquierda de Felipe Amaya, arquero de Firpo, sirvió para Carlos Salazar, pero el colombiano no pudo solventar para mandar el primero a la red.

Sobre la media hora, Alianza sufrió una baja importante, por la salida obligatoria del cancerbero albo, Mario González, por supuesta lesión de mano, cuando intentó despejar un balón en el área. Cristopher Rauda lo sustituyó.

Bryan Landaverde encontró el esférico por la banda derecha de Rauda a los 45’, asistió a Víctor García, pero el 10 de los toros no pudo colocar el balón.

Sobre el final del primer tiempo, Alianza tuvo un cambio de ritmo para presionar más a los toros, con la llegada de Mario Jacobo en la frontal de Amaya. El 5 de los blancos disparó, pero el esférico se despejó sobre el travesaño.

En la segunda parte del encuentro. Víctor García con pase en diagonal de Styven Vásquez encontró el balón perfecto para sentenciar el primero en la red, pero presionado por la línea defensiva de los blancos, el jugador terminó con balón desviado.

El contraataque lo propuso Leonardo Menjívar, que se llevó a tres jugadores por la banda en su intento de darle la ventaja al equipo de Ernesto Corti.

Firpo insistía a los 57’, y demostraba las mismas intenciones de gol que al inicio del encuentro, pero esta vez el usuluteco Nelson Díaz tuvo una acción doble desde la frontal de Rauda, dos oportunidades que dejaron escapar para sentenciar el anhelado gol.

Con el paso de los minutos Firpo perdió profundidad de ataque y la sed de ventaja que tenía para estar más cerca de la onceava y cedió espacio para que Alianza con mayor rigor encontrara espacios y generara peligro en la zona de Felipe Amaya.

El empate sin goles en el tiempo regular de la final del torneo Apertura 2025 en la Liga Mayor llevó Alianza y a Firpo a la largue, donde en el primer tramo de 15 minutos, Alianza contrario al inicio del partido mostró mayor intensidad, mayor deseo por alzar la vigésima copa para el equipo, pero no logró acercarse a la dorada.

En la segunda parte del tiempo extra, ambos equipos protagonizaron un poco más de lo que propusieron en los 90 minutos, llegadas de peligro, pero con mucha falta de definición y la final del Apertura 2025 se definió desde los 11 metros.

En la tanda de penales, el portero del cuadro usuluteco, Felipe Amaya, con una brillante actuación le detuvo el disparo al capitán de los albos, Mario Jacobo, lo que le dio el campeonato a Firpo.

Mauricio Cerritos hizo estallar el grito de gloria del club, al sellar el quinto penal con el que Firpo se consagró con la undécima, luego de 12 largos años de no disputar una final en la Primera División.

