Firpo inicia líder en el Clausura 2026 tras vencer al Limeño

Arrancó el torneo de Clausura 2026 con la primera victoria de los toros de Luis Ángel Firpo ante Municipal Limeño, para liderar la tabla de posiciones en el inicio del torneo que promete sorpresas en el camino para conocer al nuevo rey del deporte más importante de El Salvador.

El campeón Firpo y Municipal Limeño protagonizaron el partido inaugural de la temporada en el estadio Sergio Torres Rivera, en Usulután, lugar donde gracias a la ventaja prematura de Cristian Gil sobre los 4’ y a la de Lucas Dos Santos sobre el filo de los 90’, el equipo se colocó a la cima de la tabla.

En el estadio Óscar Quiteño, FAS e Isidro Metapán no dejaron espacio para la victoria y sellaron marcador de 2 a 2 en el derbi santaneco.

A la media hora del encuentro Kevin Reyes puso la ventaja para los jaguares, pero Edgar Medrano se encargó del 1-1 para los tigrillos, en el cierre del primer tiempo.

Los caleros no contentos con el resultado pusieron el tercero del encuentro bajo la firma de Steven Guerra a los 80’, resultado que duró poco ante la marca de Kevin Santamaría a los 90+4’, para dejar igualdad tanto Metapán como a FAS.

En otro de los encuentros de la primera jornada, Cacahuatique arrancó con pie derecho al conseguir la ventaja de 2-1 contra Zacatecoluca, en calidad de visitante. A solo 5 minutos del pitido inicial, Matías Mier le dio la ventaja al equipo local desde los 11 metros, primer gol del Clausura 2026. Sin embargo, el cuadro migueleño supo esperar y a los 37’ con gol de Allison Ferreira encontró el empate, ventaja que más tarde Gerber Sosa (69’) incrementó para darle la victoria a los cafeteros.

En un caso completamente distinto, el Fuerte San Francisco, en calidad de local, y el Club Deportivo Hércules, repartieron puntos al igualar 1-1 en el primer partido de Clausura, donde tanto el equipo de Morazán como el cuadro capitalino deberá reponerse en las próximas jornadas tras un debut sin sorpresas.

Los últimos dos partidos de la jornada; Águila vs Platense y Alianza vs Inter fueron reprogramados para el miércoles 28 de enero, a las 3 p.m., en el estadio Juan Francisco Barraza, y para este jueves 29 de enero en el estadio “Mágico” González, respectivamente.

A falta de dos encuentros para cerrar la primera jornada del torneo Clausura 2026, Firpo lidera la tabla, le sigue Cacahuatique e Isidro Metapán en la segunda y tercera posición, respectivamente, de cara a las siguientes jornada donde los equipos buscarán lo más alto de la tabla de posiciones en busca de clasificar a la siguiente ronda en la Liga Mayor de fútbol de El Salvador.

