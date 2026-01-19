Acuerdo Mercosur-UE es señal al mundo, afirma presidente uruguayo

Compartir

Montevideo/Prensa Latina

El presidente uruguayo Yamandú Orsi celebró aquí el acuerdo firmado la víspera entre Mercosur y la Unión Europea (UE) y lo consideró como señal al mundo cuando hoy las economías se cierran.

El mandatario regresó al país procedente de la capital paraguaya donde asistió a la rúbrica del tratado comercial que se negoció durante más de 25 años.

Lo definió como “luz en la penumbra” y “señal al mundo” en una coyuntura de “cambios” y fragmentación, cuando «el multilateralismo está en decadencia y las economías se cierran».

«Una señal de este tipo donde más de 750 millones de habitantes se involucran en un acuerdo entre dos alianzas”, dijo en conferencia de prensa.

«Para la escala nuestra es más que importante la integración. Si en algún momento dudamos del Mercosur, creo que queda claro que es la alternativa necesaria o una oportunidad que no podemos dejar pasar jamás”, apuntó.

Se pronunció por la modernización del bloque sudamericano y opinó que lo pactado con la UE “nos va a obligar a eso».

Orsi adelantó que tras la firma del acuerdo iniciará un proceso que pasará por los parlamentos de los distintos países que integran este trato y se manifestó por “apurar el proceso legislativo”.

Dijo que será ese un momento de análisis y reconoció que sindicatos y empresarios uruguayos han planteado preocupaciones sobre las ventajas y desventajas de lo pactado.

