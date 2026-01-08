Decisiones de la UE acercan a Europa a guerra, afirman en Hungría

Budapest/Prensa Latina

El ministro húngaro de Relaciones Exteriores, Péter Szijjártó, denunció hoy que las resoluciones adoptadas por Europa Occidental en París días atrás agravan el conflicto en Ucrania y elevan el riesgo de confrontación directa con Rusia.

Szijjártó se expresó de esta manera tras evaluar los acuerdos de la denominada “coalición de voluntarios”, según informó la agencia húngara MTI.

El canciller señaló que la insistencia occidental en establecer una presencia militar en suelo ucraniano constituye una escalada peligrosa que contradice los esfuerzos por alcanzar la paz mediante el diálogo.

Bajo el liderazgo de Bruselas, señaló, se impulsa una agenda bélica que busca arrastrar a todos los Estados miembros de la Unión Europea a un conflicto que no es suyo.

Hungría rechaza categóricamente esta deriva y se niega a ser cómplice de una estrategia que privilegia las armas sobre la diplomacia, sostuvo el diplomático.

Contrarios a la lógica de confrontación, analistas internacionales coinciden en que la verdadera seguridad en Europa solo puede construirse sobre la base del respeto mutuo y el entendimiento entre grandes potencias. La insistencia en soluciones militares, advierten, alimenta la desconfianza y reduce las posibilidades de un arreglo negociado.

Destacando su postura de neutralidad constructiva, el gobierno húngaro ratificó su apoyo a las conversaciones directas entre Washington y Moscú, consideradas esenciales para estabilizar el continente.

Budapest no permitirá, enfatizó Szijjártó, que decisiones tomadas sin su consentimiento lo involucren en una guerra que la Unión Europea pretende imponer contra Rusia.

